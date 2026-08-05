У Підмосков'ї загорівся корпус головного інституту "Роскосмосу": що сталося (відео)

У Підмосков'ї спалахнула пожежа в одному з корпусів головного наукового інституту "Роскосмосу", який входить до комплексу Центру управління польотами. Російська сторона заявляє, що загоряння локалізували, однак причини інциденту поки не називають.

Зокрема, про пожежу повідомили на українському моніторинговому Telegram-каналі "Exilenova+". За оприлюдненою інформацією, займання сталося на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІмаш) у місті Корольов Московської області. За попередніми даними, горів корпус №22, який є однією з будівель комплексу Центру управління польотами "Роскосмосу".

Зазначається, що цей об'єкт використовується для управління космічними апаратами, прийому телеметрії та забезпечення роботи російських космічних програм. У повідомленнях також наголошувалося, що вогонь охопив один із корпусів головного наукового інституту державної корпорації "Роскосмос".

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Водночас на момент появи перших повідомлень інформації про причини пожежі чи її можливі наслідки не було. Офіційні російські відомства тривалий час не коментували ситуацію.

Примітно, що приблизно в цей самий час мер Москви Сергій Собянін повідомив про роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, сили ППО Міноборони РФ нібито знищили три безпілотники, які летіли у напрямку Москви. Також він зазначив, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Водночас офіційно зв'язок між цими подіями не підтверджувався.

Згодом із заявою виступив і "Роскосмос". У державній корпорації повідомили, що 5 серпня о 12:58 за московським часом в одному з корпусів ЦНДІмаш спрацювала пожежна сигналізація.

Під час перевірки, за офіційною інформацією, було виявлено задимлення у підвальній частині будівлі. Працівників оперативно евакуювали, після чого на місце прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які розпочали ліквідацію загоряння.

У "Роскосмосі" стверджують, що пожежу вже локалізовано, а роботи з її повної ліквідації тривають. Для координації дій створено оперативний штаб, а причини виникнення загоряння пообіцяли встановити після завершення всіх необхідних заходів.

Також у держкорпорації запевнили, що загрози для людей немає, а управління польотами російського сегмента Міжнародної космічної станції здійснюється у штатному режимі та перебуває під контролем фахівців.

Нагадаємо, що 1 серпня в ресторані Balzi Rossi в центрі Москви стався потужний вибух, після якого спалахнула пожежа. За даними російських ЗМІ, попередньою причиною інциденту міг стати витік газу.

Зрештою, стало відомо, що під час вибуху загинув 27-річний Данило Передрій — чоловік доньки головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Загалом жертвами вибуху стали п'ятеро людей.