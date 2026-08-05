В Подмосковье загорелся корпус главного института "Роскосмоса": что произошло (видео)

В Подмосковье вспыхнул пожар в одном из корпусов главного научного института "Роскосмоса", входящего в комплекс Центра управления полётами. Российская сторона заявляет, что возгорание локализовано, однако причины инцидента пока не называются.

В частности, о пожаре сообщили на украинском мониторинговом Telegram-канале "Exilenova+". Согласно обнародованной информации, возгорание произошло на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в городе Королев Московской области. По предварительным данным, горел корпус №22, который является одним из зданий комплекса Центра управления полётами "Роскосмоса".

Отмечается, что этот объект используется для управления космическими аппаратами, приёма телеметрии и обеспечения работы российских космических программ. В сообщениях также подчеркивалось, что огонь охватил один из корпусов главного научного института государственной корпорации "Роскосмос".

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В то же время на момент появления первых сообщений информации о причинах пожара или его возможных последствиях не было. Официальные российские ведомства долгое время не комментировали ситуацию.

Примечательно, что примерно в это же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе российской противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО Минобороны РФ якобы сбили три беспилотника, летевшие в направлении Москвы. Также он отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. В то же время официально связь между этими событиями не подтверждалась.

Впоследствии с заявлением выступил и "Роскосмос". В государственной корпорации сообщили, что 5 августа в 12:58 по московскому времени в одном из корпусов ЦНИИмаш сработала пожарная сигнализация.

По официальным данным, в ходе проверки было обнаружено задымление в подвале здания. Сотрудников оперативно эвакуировали, после чего на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к ликвидации возгорания.

В "Роскосмосе" заявляют, что пожар уже локализован, а работы по его полной ликвидации продолжаются. Для координации действий создан оперативный штаб, а причины возникновения возгорания обещали установить после завершения всех необходимых мероприятий.

Кроме того, в госкорпорации заверили, что угрозы для людей нет, а управление полётами российского сегмента Международной космической станции осуществляется в штатном режиме и находится под контролем специалистов.

Напомним, что 1 августа в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы произошел мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар. По данным российских СМИ, предварительной причиной инцидента могла стать утечка газа.

В итоге стало известно, что в результате взрыва погиб 27-летний Даниил Передрий — супруг дочери главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайки. Всего жертвами взрыва стали пять человек.