Взрыв в ресторане Москвы: СМИ подтвердили гибель зятя генерала Чайко (фото)

27-летний Даниил Передрий, муж дочери главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александра Чайко, Марии, погиб во время взрыва в московском ресторане Balzi Rossi.

Один из персональных документов мужчины был признан недействительным "в связи со смертью", обратило внимание "Агентство. Новости".

По информации ресурса, номер документа появился в государственных базах в ночь на 5 августа. Сам же документ признан недействительным еще 1 августа — в день взрыва.

Также его смерть подтвердил реестр юридических лиц.

Первым о вероятной смерти зятя генерала Чайко написал украинский беглый блогер Анатолий Шарий, добавив, что "не утверждает подлинность" информации. По его словам, Мария Чайко могла пострадать при взрыве, а ее муж Даниил Передрий погиб, приняв на себя предназначавшиеся ей поражающие элементы.

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Затем росСМИ сообщили, что одним из погибших был посетитель ресторана.

Согласно утечкам, Мария Чайко поменяла фамилию на Передрий в апреле 2025 года, а свадьбу пара сыграла 8 июня 2025 года в элитном подмосковном ресторане рядом с Рублевкой.

Даниил Передрий Фото: Агентство. Новости

Взрыв произошел у входа в элитный ресторан Balzi Rossi вечером 1 августа, когда ресторан был закрыт для частного мероприятия.

По данным Национального антитеррористического комитета, неизвестная женщина попыталась пронести внутрь самодельное взрывное устройство под видом подарка, но ее остановил охранник. При взрыве погибли женщина, охранник и один из посетителей, еще 21 человек получил ранения. Позднее скончались еще два человека.

Как писали росСМИ, в ресторане Чайко отмечал свое 55-летие, а также назначение на должность главкома ВКС еще в мае.

Дочь главкома получила открытую черепно-мозговую травму.

Напомним, в сети появились свадебные фото Марии Чайко.

Также сообщалось, что при взрыве могли пострадать еще двое родственников генерала.