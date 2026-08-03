Взрыв в московском ресторане: в сети появились свадебные фото дочери генерала Чайко

Мария Чайко, 25-летняя дочь главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко, которая могла пострадать при взрыве в ресторане Balzi Rossi, только год назад вышла замуж.

Ее мужем стал Даниил Передрий, который, предположительно, погиб во время инцидента на праздновании 55-летия своего тестя. Свадебные фото нашли и опубликовали в сети журналисты ресурса "Агентство. Новости".

Мария и Даниил поженились 8 июня 2025 года Фото: Агентство. Новости

Еще накануне "Верстка" писала, что 27-летний Даниил якобы принял на себя предназначающиеся Марии поражающие элементы взрывного устройства, а сама она получила открытую черепно-мозговую травму.

В списке пострадавших числятся Даниил П. и Мария П., и исходя из этого, журналисты сделали вывод, что близкие родственники генерала Чайко, в отличие от него, серьезно ранены. Кстати, сегодня, 3 августа, девушке исполняется 26 лет.

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По данным "Агентства. Новости", пара сыграла свадьбу в воскресенье 8 июня прошлого года в премиальном поселке рядом с Рублевкой.

Фото: Агентство. Новости

Торжество прошло на одной из самых дорогих банкетных площадок Подмосковья — Villa Rotonda — в закрытом поселке Довиль под Одинцово. На него пригласили 90 гостей.

На одном из фото генерал Чайко ведет свою дочь к алтарю.

Генерал Чайко вел дочь к алтарю Фото: Агентство. Новости

Свадебная фотосессия жениха и невесты состоялась в московском отеле Four Seasons Hotel Moscow на Охотном Ряду. Вероятнее всего, на снимках — интерьеры номера "Гранд Премьер с видом на Кремль".

"Такие апартаменты площадью 44–54 м² находятся на 8–10-м этажах и выходят на Манежную площадь, Александровский сад и Кремль. На сервисах бронирования такой номер можно снять примерно за 167–178 тысяч рублей за ночь", — пишет "Агентство".

Свадебная фотосессия пары состоялась в отеле в центре Москвы Фото: Агентство. Новости

Мария Чайко и Даниил Передрий: что о них известно

Дочь российского генерала, которого обвиняют в военных преступлениях против мирных украинцев, в июле 2026 года получила диплом бакалавра Института публичного права и управления.

В 2024-2025 годах Чайко работала юрисконсультом в нотариальной конторе в Москве, получая от 2,2 до 39 тысяч рублей в месяц.

Журналисты обнаружили информацию о том, что она фигурировала как владелица и страхователь BMW 840/8 Series. Паспорт на фамилию мужа Передрий Мария получила 17 апреля 2025 года.

Что касается ее супруга, что он родился 5 июня 1999 года в Москве, в 2021-м закончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

Судя по фотографиям в сети, он играет в теннис, а в базах фигурирует как спортсмен-инструктор и индивидуальный предприниматель.

Даниил является бенефициаром и главой компании "Нексум-групп", поставляющей упаковку для косметики и производящей косметику под частными марками.

С 2019 года на Передрия зарегистрирован черный Lexus ES 250 2014 года выпуска. 26 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, он уезжал в Армению, попав в базу "покинувших РФ" одного из агрегаторов утечек. Вернулся спустя месяц из Турции.

По последним данным, в результате взрыва на террасе московского ресторана Balzi Rossi 1 августа погибли пять человек, двое из которых умерли уже в больнице, еще 21 получили ранения.

Среди погибших — женщина, которая пыталась пронести внутрь самодельное взрывное устройство под видом подарка, но ее остановил охранник. Он тоже скончался от полученных травм после взрыва коробки.

Также известно, что погиб еще один посетитель ресторана. Не исключено, что это и есть Даниил Передрий. О его смерти писал и блогер Анатолий Шарий, правда, с приметкой, что "не утверждает".

Ранее Фокус сообщал о том, что в ресторане Balzi Rossi мог находиться генерал РФ Александр Чайко, который, вероятнее всего, и был целью покушения. В ресторане он отмечал свое 55-летие, а также назначение на должность главнокомандующего. На закрытом банкете присутствовали представители российской элиты.

Впоследствии стало известно о предполагаемом списке находившихся в заведении потенциальных топ-генералов.