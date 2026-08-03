Вибух у московському ресторані: у мережі з'явилися весільні фото доньки генерала Чайка

Марія Чайко, 25-річна дочка головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії Олександра Чайка, яка могла постраждати від вибуху в ресторані Balzi Rossi, лише рік тому вийшла заміж.

Її чоловіком став Данило Передрій, котрий, імовірно, загинув під час інциденту на святкуванні 55-річчя свого тестя. Весільні фото знайшли та опублікували в мережі журналісти ресурсу "Агентство. Новини".

Марія та Данило одружилися 8 червня 2025 року Фото: Агентство. Новости

Ще напередодні "Верстка" писала, що 27-річний Данило нібито прийняв на себе вражаючі елементи вибухового пристрою, що летіли в Марію, а сама вона отримала відкриту черепно-мозкову травму.

У списку постраждалих є Данило П. і Марія П., і виходячи з цього, журналісти зробили висновок, що близькі родичі генерала Чайка, на відміну від нього, серйозно поранені. До речі, сьогодні, 3 серпня, дівчині виповнюється 26 років.

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За даними "Агентства. Новини", пара зіграла весілля у неділю 8 червня минулого року у преміальному селищі поряд з Рубльовкою.

Фото: Агентство. Новости

Урочистість відбулася на одному з найдорожчих бенкетних майданчиків Підмосков'я — Villa Rotonda — у закритому селищі Довіль під Одинцово. На неї запросили 90 гостей.

На одному із фото генерал Чайко веде свою дочку до вівтаря.

Генерал Чайко вів доньку до вівтаря Фото: Агентство. Новости

Весільна фотосесія наречених відбулася в московському готелі Four Seasons Hotel Moscow на Охотній Ряді. Найімовірніше, на знімках – інтер'єри номера "Гранд Прем'єр з краєвидом на Кремль.

"Такі апартаменти площею 44-54 м² розташовані на 8-10 поверхах і виходять на Манежну площу, Олександрівський сад і Кремль. На сервісах бронювання такий номер можна зняти приблизно за 167-178 тисяч рублів за ніч", — пише "Агентство".

Весільна фотосесія пари відбулася в готелі у центрі Москви Фото: Агентство. Новости

Марія Чайко та Данило Передрій: що про них відомо

Дочка російського генерала, якого звинувачують у військових злочинах проти мирних українців, у липні 2026 року отримала диплом бакалавра Інституту публічного права та управління.

У 2024-2025 роках Чайко працювала юрисконсульткою у нотаріальній конторі у Москві, отримуючи від 2,2 до 39 тисяч рублів на місяць.

Журналісти виявили інформацію про те, що вона фігурувала як власниця та страхувальниця BMW 840/8 Series. Паспорт на прізвище чоловіка Передрій Марія отримала 17 квітня 2025 року.

Що стосується її чоловіка, що він народився 5 червня 1999 року в Москві, 2021-го закінчив Російський економічний університет імені Г. В. Плеханова.

Судячи з фотографій у мережі, він грає у теніс, а в базах фігурує як спортсмен-інструктор та індивідуальний підприємець.

Данило є бенефіціаром та головою компанії "Нексум-груп", що постачає упаковку для косметики та виробляє косметику під приватними марками.

З 2019 року на Передрія зареєстровано чорний Lexus ES 250 2014 року випуску. 26 вересня 2022 року, після оголошення мобілізації, він виїжджав до Вірменії, потрапивши в базу одного з агрегаторів витоків, як такий що "покинув РФ". Повернувся через місяць із Туреччини.

За останніми даними, внаслідок вибуху на терасі московського ресторану Balzi Rossi 1 серпня загинули п'ятеро людей, двоє з яких померли вже в лікарні, ще 21 отримали поранення.

Серед загиблих — жінка, яка намагалася пронести усередину саморобний вибуховий пристрій під виглядом подарунка, але її зупинив охоронець. Він також помер від травм після вибуху коробки.

Відомо, що загинув ще один відвідувач ресторану. Не виключено, що це — Данило Передрій. Про його смерть писав і блогер Анатолій Шарій, щоправда, із приміткою, що "не стверджує".

Раніше Фокус повідомляв про те, що в ресторані Balzi Rossi міг бути генерал РФ Олександр Чайко, який, найімовірніше, і був метою замаху. У закладі він відзначав своє 55-річчя, а також призначення на посаду головнокомандувача. На закритому банкеті були присутні представники російської еліти.

Згодом стало відомо про ймовірний список потенційних топгенералів, які перебували в закладі.