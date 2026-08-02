Вибух біля ресторану Balzi Rossi у Москві: кількість загиблих зросла, нові деталі

Кількість жертв внаслідок вибуху у московському ресторані зросла. У ньому своє 55-річчя відзначав російський генерал.

Кількість загиблих внаслідок вибуху в московському ресторані Balzi Rossi на площі Кудрінській зросла до п'яти осіб. Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Двоє постраждалих із множинними пораненнями верхньої частини тіла померли у лікарні, повідомляється на каналі. Крім того, не менше шести осіб перебувають у тяжкому стані.

Інформацію про збільшення кількості загиблих підтверджує й телеграм-канал Mash.

"Ще двоє померли у лікарні", — стверджують джерела.

Спочатку кількість поранених досягала 21 особи.

Раніше телеграм-канал Astra писав, що у ресторані проходило святкування дня народження генерала. Поруч із закладом громадського харчування було припарковано багато автомобілів із чорними номерами, які використовуються на транспорті збройних сил та силових відомств РФ.

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Вибух у московському ресторані Balzi Rossi

Біля ресторану Balzi Rossi Фото: з відкритих джерел

Увечері 1 серпня біля станції метро "Барикадна" у Москві стався потужний вибух. Спочатку стверджувалося, що причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi міг стати витік газу.

Пізніше МВС РФ повідомило, що вибух стався біля літньої тераси ресторану, внаслідок якого загинуло троє людей та 15 постраждали.

Вибух нібито здійснила смертниця, яка тримала в руках коробку з подарунком для командувача повітряно-космічними силами РФ генерала Олександра Чайка. Офіцер, підозрюваний у скоєнні військових злочинів в Україні у 2022 році, не постраждав.