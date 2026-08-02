Взрыв возле ресторана Balzi Rossi в Москве: количество погибших возросло, новые детали

Количество жертв в результате взрыва в московском ресторане возросло. В нем свое 55-летие отмечал российский генерал.

Количество погибших в результате взрыва в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади выросло до пяти человек. Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Двое пострадавших с множественными ранениями верхней части тела скончались в больнице, сообщается на канале. Кроме того, не менее шести человек находятся в тяжелом состоянии.

Информацию о увеличении количества погибших подтверждает и телеграм-канал Mash.

"Еще двое скончались в больнице", — утверждают источники.

Изначально число раненых достигало 21 человека.

Ранее телеграм-канал Astra писал, что в ресторане проходило празднование дня рождения генерала. Рядом с заведением общественного питания было припарковано много автомобилей с черными номерами, которые используются на транспорте вооруженных сил и силовых ведомств РФ.

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Взрыв в московском ресторане Balzi Rossi

Возле ресторана Balzi Rossi Фото: из открытых источников

Вечером 1 августа у станции метро "Баррикадная" в Москве произошел мощный взрыв. Сначала утверждалось, что причиной взрыва в ресторане Balzi Rossi могла стать утечка газа.

Позже МВД РФ сообщило, что взрыв произошел у летней террасы ресторана, в результате которого погибло трое людей и 15 пострадало.

Взрыв якобы совершила смертница, которая держала в руках коробку с "подарком" для командующего воздушно-космическими силами РФ генерала Александра Чайко. Офицер, подозреваемый в совершении военных преступлений в Украине в 2022 году, не пострадал.