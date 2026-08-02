Вибух у ресторані Balzi Rossi: дочка генерала Чайка могла отримати тяжку травму, — ЗМІ

Під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi, де був командувач Повітряно-космічними силами РФ генерал Олександр Чайко, могла постраждати його дочка.

Про те, що Марія Чайко могла бути у закладі в момент вибуху, пише видання "Верстка" з посиланням на джерело, близьке до керівництва ресторану.

Як зазначає "Верстка", у списках постраждалих, опублікованих у пов'язаних із силовиками пабліках, є така собі 25-річна Марія П., котра має відкриту черепно-мозкову травму.

Дочка генерала Марія того ж віку, а її прізвище по чоловікові — Передрій. У неї та генерала збігаються адреса проживання та дата народження, а в телефонних книгах вона записана як "наречена" та "Чайко Марія". Кореспондент "Верстки" написав дівчині повідомлення, але вона не прочитала його і не відповіла на дзвінок.

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Марія Чайко Фото: Видання "Верстка"

У списках постраждалих є 27-річний Данило П. Це може бути зять Чайко, Данило Передрій, якому також 27 років. Журналісти перевірили його акаунти у соцмережах та розшукали серед друзів Марію Чайко.

Шарій у свою чергу говорив, що Данило Передрій нібито загинув, але додав, що "нічого не стверджує".

"Рен ТВ" повідомляє, що загинув один із відвідувачів ресторану, не називаючи імені.

Всього на даний момент відомо про п'ятьох загиблих. Ще 21 особа постраждала. Імовірно, метою замаху міг бути головком ВКС Олександр Чайко, який причетний до злочинів у місті Буча Київської області.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляє, що серед гостей заходу були співробітники ФСБ, генерали, депутати та чиновники. Джерело каналу стверджує, що Чайко хотів об'єднати святкування дня народження та призначення на посаду головнокомандувача.

Вибух у московському ресторані: деталі

Увечері 1 серпня біля станції метро "Барикадна" у Москві стався потужний вибух. Спочатку стверджувалося, що причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi міг стати витік газу.

Пізніше МВС РФ повідомило, що вибух стався біля літньої тераси ресторану, внаслідок якого загинуло троє людей та 15 постраждали.

Вибух нібито здійснила смертниця, яка тримала в руках коробку з "подарунком" для командувача повітряно-космічними силами РФ генерала Олександра Чайка, який святкував у ресторані своє 55-річчя. Офіцер, підозрюваний у скоєнні військових злочинів в Україні у 2022 році, не постраждав.