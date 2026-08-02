Взрыв в ресторане Balzi Rossi: дочь генерала Чайко могла получить тяжелую травму, — СМИ

Во время взрыва в московском ресторане Balzi Rossi, где находился командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Александр Чайко, могла пострадать его дочь.

О том, что Мария Чайко могла быть в заведении в момент взрыва, пишет издание "Верстка" со ссылкой на источник, близкий к руководству ресторана.

Как отмечает "Верстка", в списках пострадавших, опубликованных в связанных с силовиками пабликах, есть некая 25-летняя Мария П., у которой открытая черепно-мозговая травма.

Дочь генерала Мария того же возраста, а ее фамилия по мужу — Передрий. У нее и генерала совпадают адрес проживания и дата рождения, а в телефонных книгах она записана как "невеста" и "Чайко Мария". Кореспондент "Верстки" написал девушке сообщение, но она не прочитала сообщение и не ответила на звонок.

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Мария Чайко Фото: Издание "Верстка"

В списках пострадавших есть 27-летний Даниил П. Это может быть зять Чайко, Даниил Передрий, которому также 27 лет. Журналисты проверили его аккаунты в соцсетях и разыскали среди друзей Марию Чайко.

Шарий в свою очередь говорил, что Даниил Передрий якобы погиб, но добавил, что "ничего не утверждает".

"Рен ТВ" сообщает, что погиб один из посетителей ресторана, не называя имени.

Всего на данный момент известно о пяти погибших. Еще 21 человек пострадал. Предполагается, что целью покушения мог быть главком ВКС Александр Чайко, причастный к преступлениям в городе Буча Киевской области.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что среди гостей мероприятия были сотрудники ФСБ, генералы, депутаты и чиновники. Источник канала утверждает, что Чайко хотел объединить празднование дня рождения и назначение на должность главнокомандующего.

Взрыв в московском ресторане: детали

Вечером 1 августа у станции метро "Баррикадная" в Москве произошел мощный взрыв. Сначала утверждалось, что причиной взрыва в ресторане Balzi Rossi могла стать утечка газа.

Позже МВД РФ сообщило, что взрыв произошел у летней террасы ресторана, в результате которого погибло трое людей и 15 пострадало.

Взрыв якобы совершила смертница, которая держала в руках коробку с "подарком" для командующего воздушно-космическими силами РФ генерала Александра Чайко, который праздновал в ресторане свое 55-летие. Офицер, подозреваемый в совершении военных преступлений в Украине в 2022 году, не пострадал.