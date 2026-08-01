Взрыв в Москве: осинтеры указали список генералов РФ, которые могли быть в ресторане (фото)
Вечером 1 августа в центре Москвы раздался взрыв в одном из элитных ресторанов Balzi Rossi. По сообщениям местных, там проходило празднование Дня рождения одного из топ-генералов армии РФ.
Пока официального сообщения о гибели высокопоставленного чиновника нет, однако осинтеры считают вероятным присутствие одного из топвоенных на праздновании. Об этом пишет Exile+.
Они убеждены, что под критерий празднования Дня рождения могут подпадать четыре высокопоставленных российских генерала. Осинтеры пишут, что если "ликвидация произошла возле ресторана, вполне возможно, что кто-то из генералов праздновал день рождения".
"Кто именно, вопрос открыт. Но совпадение дат интересно", — пишут специалисты.
По списку осинтеров, речь может идти о следующих военных РФ:
- Юнус-Бек Евкуров (данное рождение – 30 июля). Генерал армии, замминистра обороны РФ;
- Александр Чайко (ДН — 27 июля). Генерал-полковник, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ;
- Александр Ярошевич ( ДН — 1 августа). Генерал-лейтенант, управляющий Департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ.
Еще одного вероятного топ военного РФ указал в своем сообщении волонтер Сергей Стерненко. Он убежден, что среди генералов, которые могли праздновать День Рождения, мог быть генерал-майор Владимир Селивестр — командующий 106-й дивизией ВДВ.
"Командовал частью войск, участвовавших в наступлении на Киев в 2022 году", — отмечает Стерненко.
Взрыв в Москве: реакция официальных властей
Также со своим заявлением выступил Национальный антитеррористический центр (НАК) РФ. Они сообщают, как цитируют их росСМИ, речь идет о взрыве с помощью самодельного взрывного устройства.
Российские официальные лица указывают, что взрывчатку в заведение пыталась пронести неизвестная женщина. Она погибла на месте, а среди погибших были охранник ресторана, не пропустивший ее внутрь, и один из посетителей заведения.
По данным НАК, количество пострадавших после взрыва в ресторане Balzi Rossi составляет 21 человека. О точном количестве погибших российские официальные лица не сообщают.
Ранее Фокус сообщал, что в Москве раздались взрывы в элитном ресторане. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще по меньшей мере семеро получили ранения.
Впоследствии стало известно, что в ресторане в Москве, где произошел взрыв, мог находиться генерал РФ. По версии СМИ, речь идет о праздновании дня рождения главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, генерал-полковника Александра Чайко.