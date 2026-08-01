Взрыв в Москве: осинтеры указали список генералов РФ, которые могли быть в ресторане (фото)

Вечером 1 августа в центре Москвы раздался взрыв в одном из элитных ресторанов Balzi Rossi. По сообщениям местных, там проходило празднование Дня рождения одного из топ-генералов армии РФ.

Пока официального сообщения о гибели высокопоставленного чиновника нет, однако осинтеры считают вероятным присутствие одного из топвоенных на праздновании. Об этом пишет Exile+.

Они убеждены, что под критерий празднования Дня рождения могут подпадать четыре высокопоставленных российских генерала. Осинтеры пишут, что если "ликвидация произошла возле ресторана, вполне возможно, что кто-то из генералов праздновал день рождения".

"Кто именно, вопрос открыт. Но совпадение дат интересно", — пишут специалисты.

Список российских генералов, которые недавно имели ДН и могли быть в ресторане Фото: Exilenova+

По списку осинтеров, речь может идти о следующих военных РФ:

Юнус-Бек Евкуров (данное рождение – 30 июля). Генерал армии, замминистра обороны РФ;

Александр Чайко (ДН — 27 июля). Генерал-полковник, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ;

Александр Ярошевич ( ДН — 1 августа). Генерал-лейтенант, управляющий Департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ.

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Еще одного вероятного топ военного РФ указал в своем сообщении волонтер Сергей Стерненко. Он убежден, что среди генералов, которые могли праздновать День Рождения, мог быть генерал-майор Владимир Селивестр — командующий 106-й дивизией ВДВ.

"Командовал частью войск, участвовавших в наступлении на Киев в 2022 году", — отмечает Стерненко.

Взрыв в Москве: реакция официальных властей

Также со своим заявлением выступил Национальный антитеррористический центр (НАК) РФ. Они сообщают, как цитируют их росСМИ, речь идет о взрыве с помощью самодельного взрывного устройства.

Российские официальные лица указывают, что взрывчатку в заведение пыталась пронести неизвестная женщина. Она погибла на месте, а среди погибших были охранник ресторана, не пропустивший ее внутрь, и один из посетителей заведения.

По данным НАК, количество пострадавших после взрыва в ресторане Balzi Rossi составляет 21 человека. О точном количестве погибших российские официальные лица не сообщают.

Ранее Фокус сообщал, что в Москве раздались взрывы в элитном ресторане. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще по меньшей мере семеро получили ранения.

Впоследствии стало известно, что в ресторане в Москве, где произошел взрыв, мог находиться генерал РФ. По версии СМИ, речь идет о праздновании дня рождения главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, генерал-полковника Александра Чайко.