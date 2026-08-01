Вибух у Москві: осінтери вказали перелік генералів РФ, які могли бути в ресторані (фото)

Ввечері 1 серпня у центрі Москви пролунав вибух у одному з елітних ресторанів Balzi Rossi. За повідомленнями місцевих, там відбувалося святкування Дня народження одного з топ-генералів армії РФ.

Наразі офіційного повідомлення про загибель високопоставленого чиновника немає, однак осінтери вважають ймовірним присутність одного з топвійськових на святкуванні. Про це пише Exile+.

Вони переконані, що під критерій святкування Дня народження можуть підпадати чотири високопоставлені російські генерали. Осінтери пишуть, що якщо "ліквідація сталася біля ресторану, то цілком можливо, що хтось із генералів святкував день народження".

"Хто саме, питання відкрите. Але збіг дат цікавий", — пишуть фахівці.

Список російських генералів, які нещодавно мали ДН і могли бути в ресторані Фото: Exilenova+

За списком осінтерів, мова може йти про наступних військових РФ:

Юнус-Бек Євкуров (дана народження — 30 липня). Генерал армії, заступник міністра оборони РФ;

Олександр Чайко (ДН — 27 липня). Генерал-полковник, головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ;

Олександр Ярошевич ( ДН — 1 серпня). Генерал-лейтенант, керівник Департаменту транспортного забезпечення Міноборони РФ.

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Ще одного ймовірного топ військовика РФ вказав у своєму дописі волонтер Сергій Стерненко. Він переконаний, що серед генералів, які могли святкувати День Народження, міг бути генерал-майор Володимир Сєлівьостров — командувач 106-ою дивізією ВДВ.

"Командував частиною військ, що брали участь у наступі на Київ у 2022", — зазначає пан Стерненко.

Вибух у Москві: реакція офіційної влади

Також зі своєю заявою виступив Національний антитерористичний центр (НАК) РФ. Вони повідомляють, як цитують їх росЗМІ, мова йде про вибух за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Російські офіційні особи вказують, що вибухівку до закладу намагалася пронести невідома жінка. Вона загинула на місці, а серед загиблих були охоронець ресторану, який не пропустив її всередину, та один із відвідувачів закладу.

Наразі, за даними НАК, кількість постраждалих після вибуху в ресторані Balzi Rossi складає 21 людину. Про точну кількість загиблих російські офіційні особи не повідомляють.

Раніше Фокус повідомляв, що в Москві пролунали вибухи в елітному ресторані. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули троє людей, ще щонайменше семеро дістали поранення.

Згодом стало відомо, що в ресторані в Москві, де стався вибух, міг перебувати генерал РФ. За версією ЗМІ, мова йде про святкування дня народження головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ, генерал-полковника Олександра Чайко.