Вибух у ресторані в Москві: ЗМІ підтвердили загибель зятя генерала Чайка (фото)

27-річний Данило Передрій, чоловік дочки головнокомандувача Повітряно-космічних сил Олександра Чайка, Марії, загинув під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi.

Один із особистих документів чоловіка було визнано недійсним "у зв’язку зі смертю", на що звернуло увагу "Агентство. Новини".

За інформацією ресурсу, номер документа з’явився в державних базах даних у ніч на 5 серпня. Сам документ було визнано недійсним ще 1 серпня — у день вибуху.

Також його смерть підтвердив реєстр юридичних осіб.

Першим про ймовірну смерть зятя генерала Чайка написав український блогер-втікач Анатолій Шарій, додавши, що "не підтверджує достовірність" цієї інформації. За його словами, Марія Чайко могла постраждати під час вибуху, а її чоловік Данило Передрій загинув, прийнявши на себе уражаючі елементи, призначені для неї.

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Потім російські ЗМІ повідомили, що одним із загиблих був відвідувач ресторану.

Згідно з витоками інформації, Марія Чайко змінила прізвище на Передрій у квітні 2025 року, а весілля пара відсвяткувала 8 червня 2025 року в елітному ресторані під Москвою, неподалік від Рубльовки.

Данило Передрій Фото: Агентство. Новости

Вибух стався біля входу до елітного ресторану Balzi Rossi ввечері 1 серпня, коли ресторан був закритий для проведення приватного заходу.

За даними Національного антитерористичного комітету, невідома жінка спробувала пронести всередину саморобний вибуховий пристрій під виглядом подарунка, але її зупинив охоронець. Під час вибуху загинули жінка, охоронець та один із відвідувачів, ще 21 особа отримала поранення. Пізніше померли ще двоє людей.

Як повідомляли російські ЗМІ, у ресторані Чайко святкував своє 55-річчя, а також призначення на посаду головнокомандувача ВКС ще у травні.

Дочка головнокомандувача отримала відкриту черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, у мережі з’явилися весільні фото Марії Чайко.

Також повідомлялося, що під час вибуху могли постраждати ще двоє родичів генерала.