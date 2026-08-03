Взрыв в Москве: в Balzi Rossi могли пострадать еще двое родственников генерала Чайки, — СМИ (фото)

При взрыве в Москве в ресторане Balzi Rossi среди пострадавших могли оказаться другие родственники генерала Александра Чайки, кроме дочери Марии и ее мужа Даниила Предрия. По фото в сети и по сообщениям в российских пабликах установили, что речь может идти о свате Чайки и о племяннице жены. Какие подробности открыли на третий день после инцидента в российской столице?

Власти РФ скрыли имена пострадавших от взрыва в Москве, и есть только имена с одной буквой фамилии, а остальные засекречены, говорится в Telegram-канале росСМИ "Верстка". Впрочем, по открытым источникам установили, вероятно, еще двух человек, находившихся на месте событий. В расследовании помогли фото с места взрыва и кадры из прошлогодней свадьбы, а также фото из запрещенной соцсети. В обоих случаях речь идет не о кровных родственниках, а о членах семей, причастных к семейству Чайки.

Первое дополнительное пострадавшее лицо, о котором написала "Верстка", — это сват, то есть отец мужа дочери Чайки, Александр Передрий. Этого мужчину узнал источник медиа за фото, появившееся в канале росСМИ 112. Видим, что это человек в окровавленной рубашке: его же видели на прошлогодней свадьбе, говорится в сообщении.

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Взрыв в Москве — сват генерала Чайки Фото: Издание "Верстка"

Второе лицо – это племянница жены командующего ВКС РФ Александр Чайки Евдокия Кириллова. Расследователи обратили внимание на имя и первую букву фамилии пострадавшей Евдокии С. (или Евдокия К. — по другому источнику). Кроме того, другие российские медиа написали, что она танцовщица. Далее выяснилось, что у брата жены Чайки есть дочь с таким же именем, которая имела девичью фамилию Кириллова и публиковала фото из танцевального зала. Таким образом "Верстка" подытожила, что известно имя еще одной пострадавшей от взрыва, и что это еще одна, хотя и не кровная, родственница Чайки.

Взрыв в Москве — племянница генерала Чайки Фото: Издание "Верстка"

Официально российские власти третьи сутки скрывают имена лиц, оказавшихся в эпицентре взрыва в Москве в ресторане Balzi Rossi.

Взрыв в Москве — что произошло в Balzi Rossi 1 августа

Отметим, Фокус писал о взрыве в Москве, о котором стало известно 1 августа. Инцидент произошел около 20 часов в ресторане Balzi Rossi, расположенном возле станции метро Баррикадная на Кудринской площади. РосСМИ сообщили, что произошел взрыв на летней террасе ресторана. На терассе находились гости банкета по случаю 55-летия генерал-полковника Александра Чайка, командующего ВКС РФ с мая 2026 года. Согласно предварительным данным, курьерка привезла коробку будто бы с подарком и пыталась ее пронести через металл. Когда металлоискатель отреагировал на металл, охранник остановил ее, но тогда произошел взрыв. Как заявил следственный комитет РФ, устройство содержало взрывчатое вещество 1 кг в тротиловом эквиваленте, и также была шрапнель. Погибли три человека — охранник, курьер и еще один гость: может идти речь о Данииле Предрии, муже дочери Чайки.

Напомним, 3 августа OSINTеры опубликовали фото свадьбы дочери генерала Чайки, мужчина которой погиб при взрыве в Москве в ресторане Balzi Rossi.