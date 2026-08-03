Вибух у Москві: у Balzi Rossi могли постраждати ще двоє родичів генерала Чайки, — ЗМІ (фото)

Під час вибуху у Москві у ресторані Balzi Rossi серед постраждалих могли опинитись інші родичі генерала Олександра Чайки, окрім дочки Марії та її чоловіка Даніїла Передрія. По фото у мережі та по дописах у російських пабліках встановили, що може іти мова про свата Чайки та про племінницю дружини. Які деталі відкрили на третій день після інциденту у російській столиці?

Влада РФ приховала імена постраждалих від вибуху у Москві, і є лише імена з однією літерою прізвища, а решта — засекречено, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ "Верстка". Втім, за відкритими джерелами встановили, ймовірно, ще двох осіб, які були на місці подій. У розслідуванні допомогли фото з місця вибуху та кадри з минулорічного весілля, і також фото з забороненої соцмережі. У обох випадках ідеться не про кровних родичів, а про членів родин, дотичних до сімейства Чайки.

Перша додаткова постраждала особа, про яку написала "Верстка", — це сват, тобто батько чоловіка дочки Чайки, Олександр Передрій. Цього чоловіка упізнало джерело медіа за фото, яке з'явилось у каналі росЗМІ 112. Бачимо, що це людина у скривавленій сорочці: його ж бачили на минулорічному весіллі, ідеться у повідомленні.

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Вибух у Москві — сват генерала Чайки Фото: Видання "Верстка"

Друга особа — це племінниця дружини командувача ВКС РФ Олександр Чайки Євдокія Кирилова. Розслідувачі звернули увагу на ім'я та першу літеру прізвища постраждалої Євдокії С. (або Євдокія К. — за іншим джерелом). Крім того, інші російські медіа написали, що вона танцюристка. Далі з'ясувалось, що у брата дружини Чайки є дочка з таким же іменем, яка мала дівоче прізвище Кирилова і публікувала фото з танцювального залу. Таким чином "Верстка" підсумувала, що відомо ім'я ще однієї постраждалої від вибуху, яку госпіталізували, і що це ще одна, хоча й не кровна, родичка Чайки.

Вибух у Москві — племінниця генерала Чайки Фото: Видання "Верстка"

Офіційно російська влада третю добу поспіль приховує імена осіб, які опинились в епіцентрі вибуху у Москві у ресторані Balzi Rossi.

Вибух у Москві — що сталось у Balzi Rossi 1 серпня

Зазначимо, Фокус писав про вибух у Москві, про який стало відомо 1 серпня. Інцидент стався близька 20 год у ресторані Balzi Rossi, розташованому біля станції метро Барикадна на Кудринській площі. РосЗМІ повідомили, що стався вибух на літній терасі ресторану, на якій саме перебували гості банкету з нагоди 55-річчя генерал-полковника Олександра Чайка, командувач ВКС РФ з травня 2026. Згідно з попередніми даними, кур'єрка привезла коробку начебто з подарунком та намагалась її пронести через металошукач. Коли металошукач відреагував на метал, охоронець її спинив, але тоді стався вибух. Як заявив слідчий комітет РФ, пристрій містив вибухову речовину 1 кг у тротиловому еквіваленті, і також була шрапнель. Загинуло троє людей — охоронець, кур'єрка та ще один гість: може іти мова про Даніїла Передрія, чоловіка дочки Чайки.

Нагадуємо, 3 серпня OSINTери опублікували фото весілля дочки генерала Чайки, чоловік якої загинув під час вибуху у Москві у ресторані Balzi Rossi.