В російській Сизрані лунають вибухи: під атакою дронів перебуває місцевий НПЗ (відео)
В місті Сизрань Самарської області РФ пролунала низка вибухів, після яких почалося займання. За повідомленнями місцевих мешканців, вибухи та пожежа почалися на місцевому НПЗ.
Наразі на енергетично-паливному об'єкті міста спалахнула значна пожежа. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Exilenova+.
Також відомо, що на місці влучань дронів сталося значне займання. Раніше в низці областей РФ оголошували дронову та ракетну небезпеку. Наразі місцева влада поки що не коментує наслідки атаки.
Російське видання Astra підтверджує факт займання на місцевому НПЗ. Там додають, що з опівночі 8 серпня у Самарській області було оголошено повітряну тривогу.
Раніше Фокус повідомляв про серію вибухів у Москві. Один із очевидців розповів, що гучний звук пролунав в офісі в центрі столиці, після чого його друзі з різних районів Підмосков’я також повідомили про нього.
Згодом стало відомо, що в Брянську прогримів вибух. Попередньо повідомляється про масштабну пожежу в районі складських приміщень.