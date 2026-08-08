В російській Сизрані лунають вибухи: під атакою дронів перебуває місцевий НПЗ (відео)

В місті Сизрань Самарської області РФ пролунала низка вибухів, після яких почалося займання. За повідомленнями місцевих мешканців, вибухи та пожежа почалися на місцевому НПЗ.

Наразі на енергетично-паливному об'єкті міста спалахнула значна пожежа. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Exilenova+.

Також відомо, що на місці влучань дронів сталося значне займання. Раніше в низці областей РФ оголошували дронову та ракетну небезпеку. Наразі місцева влада поки що не коментує наслідки атаки.

Російське видання Astra підтверджує факт займання на місцевому НПЗ. Там додають, що з опівночі 8 серпня у Самарській області було оголошено повітряну тривогу.

Раніше Фокус повідомляв про серію вибухів у Москві. Один із очевидців розповів, що гучний звук пролунав в офісі в центрі столиці, після чого його друзі з різних районів Підмосков’я також повідомили про нього.

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Згодом стало відомо, що в Брянську прогримів вибух. Попередньо повідомляється про масштабну пожежу в районі складських приміщень.