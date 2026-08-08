Ночная атака дронов на российские НПЗ: взрывы прогремели в Самарской области и на Кубани

Ночью в России прогремели взрывы на двух нефтеперерабатывающих заводах. Атаке подверглись Сизранский и Ильский НПЗ.

Ночью в субботу, 8 августа, дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Об этом сообщает канал Exilenova+.

Отмечается, что местные жители сообщали о взрывах и пожаре на предприятии. По предварительным данным, под ударом оказались нефтяные резервуары и установка АВТ, отвечающая за первичную переработку нефти.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил нападение на "одно из промышленных предприятий".

Сообщение Федорищева Фото: скриншот

Кроме того, он отметил, что информация о пострадавших уточняется.

Ситуация в Сизране Фото: Exilenova+

Под ударом оказался и Ильский НПЗ на Кубани. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает о пожаре, вызванном падением обломков БПЛА.

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Сообщение оперативного штаба Фото: скриншот

По предварительным данным, пострадали 5 человек.

Возникновение пожара на Ильском НПЗ Фото: скриншот

Украинская оборонная компания Fire Point сообщила, что для нанесения удара по Сызранскому НПЗ Силы обороны Украины задействовали БПЛА FP-1.

Согласно открытым данным, мощность Ильского нефтеперерабатывающего завода составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо и мазут. В свою очередь, Сызраньский НПЗ, входящий в состав компании "Роснефть", способен переработать 8,9 млн тонн нефти в год. Оба НПЗ уже неоднократно подвергались атакам БПЛА.

Напомним, что Фокус писал о серии взрывов в городе Сызрань Самарской области РФ.

Несколько дней назад в Сызране уже атаковали местный НПЗ.