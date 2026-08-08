Нічна атака дронів на російські НПЗ: вибухи пролунали в Самарській області та на Кубані

Вночі у Росії вибухи пролунали на двох нафтопереребних заводах. Були атаковані Сизранський та Ільський НПЗ.

Уночі у суботу, 8 серпня, дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про це інформує канал Exilenova+.

Зазначається, що місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу на підприємстві. Попередньо, під ударом опинилися нафтові резервуари та установка АВТ, яка відповідає за первинну переробку нафти.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на "одне із промислових підприємств".

Допис Федорищева Фото: скріншот

Також він зазначив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Ситуація у Сизрані Фото: Exilenova+

Під ударом опинився й Ільський НПЗ на Кубані. Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляє про пожежу через падіння уламків БПЛА.

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Допис оперативненого штабу Фото: скріншот

За попередньою інформацією, постраждали 5 людей.

Початок пожежі на Ільському НПЗ Фото: скріншот

Українська оборонна компанія Fire Point зазначила, що для ураження Сизранського НПЗ Сили оборони України задіяли БПЛА FP-1.

Згідно з відкритими даними, потужність Ільського нафтопереробного заводу становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут. Своєю чергою Сизраньський НПЗ, який входить до компанії "Роснефть", здатен переробити 8,9 млн тонн нафти на рік. Обидва НПЗ вже неодноразово були атаковані БПЛА.

Нагадаємо, Фокус писав про низку вибухів у місті Сизрань Самарської області РФ.

Декілька днів тому у Сизрані вже атакували місцевий НПЗ.