Дроны атакуют Нижнекамск: под обстрелом может оказаться местный НПЗ (видео)

В российском городе Нижнекамск прогремела серия взрывов. По сообщениям местных жителей, в городе слышны пролеты дронов и активная работа ПВО.

Осинтеры сообщают о массовом пролете дронов и о взрывах, которые слышны в городе. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Местные жители отмечают, что неизвестные дроны пролетают над многоэтажками и направляются в сторону "нефтянки". Речь может идти об одном из трёх объектов — Нижнекамском нефтеперерабатывающем заводе (ТАИФ-НК), "Нижнекамскнефтехим" или ТАНЕКО.

Все эти объекты уже становились мишенью атак дронов в течение лета. Последние взрывы на объектах в Нижнекамске произошли 10 и 20 августа этого года.

Ранее Фокус сообщал о том, как БПЛА нанесли удар по НПЗ в Нижнекамске. Здесь работают два основных предприятия — "ТАНЕКО" (принадлежит "Татнефти") и "ТАИФ-НК". Оба производства играют важную роль в топливно-энергетической инфраструктуре РФ.

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Впоследствии стало известно, что дроны атаковали НПЗ в Татарстане. По предварительным данным, в Нижнекамске слышали взрывы и фиксировали пролет беспилотников.