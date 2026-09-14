Дроны атакуют Краснодарский край и Сочи: раздаются взрывы, слышен пролет дронов (видео)

Ночью 14 сентября дроны атаковали российский Краснодарский край. По сообщениям местных жителей, в регионе слышны серии взрывов и пролеты групп дронов, а также поступают сведения о возникновении крупного пожара в результате попадания.

Также о взрывах сообщалось в городах Ростов и Сочи, где были слышны взрывы и работа местной ПВО. Об этом сообщают мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

Местные жители сообщают, что в Сочи слышны взрывы после запуска средств ПВО и пролеты групп дронов. В настоящее время в регионе официально объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны дронов.

В комментариях в группах жители Краснодарского края говорят о вероятной атаке "какого-то НПЗ или нефтебазы". Другие заявляли, что под атакой может находиться один из логистических хабов в Сочи.

На момент публикации материала местные власти не дают комментариев по поводу взрывов и последствий ударов.

Видео дня

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны всю ночь массированно атаковали Сочи. В сети пишут о ряде попаданий и возгораний в городе.

Впоследствии стало известно об ударах по Новороссийску и Анапе. Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о поражении ряда плавательных средств ВС РФ в указанных местах.