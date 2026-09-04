Дроны всю ночь массированно атаковали Сочи: горят установки ПВО, нефтебаза и АЗС, — соцсети (видео)

Российский курортный город Сочи в Краснодарском крае на протяжении всей ночи подвергался атакам беспилотников. В сети сообщают о ряде попаданий и возгораниях в городе.

В Сочи дроны, по предварительным данным, поразили установки противовоздушной обороны россиян, крупную нефтебазу и автозаправочную станцию (АЗС). Об этом сообщили OSINT-аналитики со ссылкой на данные очевидцев.

Атака на город началась примерно в 00:30: мэр Сочи Андрей Прошунин предупреждал об угрозе применения беспилотников в городе. В течение следующих нескольких часов, по крайней мере до 05:00, в Сочи продолжали раздаваться взрывы и активно действовала противовоздушная оборона.

Сначала OSINT-аналитики сообщили около 02:00 о взрывах и вторичной детонации в Сочи. По предположениям мониторинговых каналов, под ударом могла оказаться российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия "С-400". Однако официальных подтверждений пока нет.

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Кадры ночной атаки на установки ПВО в Сочи

Через некоторое время аналитики сообщили, что в Сочи наблюдается ещё несколько очагов возгораний. Как утверждают мониторинговые каналы со ссылкой на очевидцев, дроны также поразили крупную нефтебазу компании "Лукойл", которая уже подвергалась нападению около года назад. На месте вспыхнул сильный пожар.

Пожар на нефтебазе в Сочи после атаки дронов этой ночью

Впоследствии в Оперативном штабе Краснодарского края подтвердили нападение на нефтебазу в Сочи. Российские СМИ сообщают, что пожар на территории объекта вспыхнул в результате "массированной атаки дронов" на город. Утверждается, что по состоянию на 05:00 пожар якобы уже удалось ликвидировать, хотя очевидцы пишут об обратном.

Кроме того, по данным OSINT-каналов, в Сочи этой ночью горела одна из местных АЗС. Туда якобы попали обломки беспилотника, что и стало причиной возгорания.

В Сочи этой ночью также загорелась АЗС после нападения Фото: Exilenova+

Напомним, 1 сентября беспилотники нанесли удар по морскому порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ.

Кроме того, в конце августа российский Белгород подвергся ракетному удару: в городе загорелись склады компании "Эстейт Логистик".