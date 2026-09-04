Дрони усю ніч масовано атакували Сочі: палають установки ППО, нафтобаза та АЗС, — соцмережі (відео)

Російське курортне місто Сочі Краснодарського краю упродовж усієї ночі атакували безпілотники. У мережі пишуть про низку влучань та займання у місті.

У Сочі дрони, за попередньою інформацією, уразили установки протиповітряної оборони росіян, велику нафтобазу та автозаправну станцію (АЗС). Про це повідомили OSINT-аналітики з посиланням на дані від очевидців.

Атака на місто почалася приблизно об 00:30 годині: мер Сочі Андрій Прошунін попереджав про загрозу застосування безпілотників у місті. Упродовж наступних кількох годин, щонайменше до 05:00, у Сочі продовжували лунати вибухи та активно працювати протиповітряна оборона.

Спершу OSINT-аналітики повідомили близько 02:00 години про вибухи і вторинну детонацію у Сочі. За припущеннями моніторингових каналів, під ударом могла опинитися російська зенітна ракетна система великого та середнього радіуса дії "С-400". Однак офіційних підтверджень досі немає.

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Кадри нічної атаки на установки ППО у Сочі

Через деякий час аналітики повідомили, що у Сочі спостерігається ще кілька осередків займань. Як стверджують моніторингові канали з посиланням на очевидців, дрони також уразили велику нафтобазу компанії "Лукойл", яку вже було атаковано близько року тому. На місці спалахнула сильна пожежа.

Пожежа на нафтобазі у Сочі після атаки дронів цієї ночі

Згодом в Оперативному штабі Краснодарського краю атаку на нафтобазу у Сочі підтвердили. Російські медіа пишуть, що пожежа на території об'єкта спалахнула внаслідок "масованої атаки дронів" на місто. Стверджується, що, станом на 05:00 годину, займання нібито вже вдалося ліквідувати, хоча очевидці пишуть про інше.

Окрім цього, за даними OSINT-каналів, у Сочі цієї ночі палала одна з місцевих АЗС. Туди нібито попадали уламки безпілотника, що спричинило займання.

У Сочі цієї ночі також загорілася АЗС після атаки Фото: Exilenova+

Нагадаємо, 1 вересня безпілотники уразили морський порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ.

Також наприкінці серпня російський Бєлгород опинився під ракетним ударом: у місті загорілися склади "Естейт Логістик".