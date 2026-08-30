Бєлгород під масованим ракетним ударом: загорілися склади, — соцмережі

Бєлгород зазнав масованого ракетного удару, повідомляють OSINT-аналітики. За їхніми даними, після вибухів у місті загорілися склади "Естейт Логістик".

Про це повідомили в Telegram-каналі Exilenova+ 30 серпня.

За його даними, у Бєлгороді після вибухів виникла пожежа на складах “Естейт Логістик”.

Інших подробиць щодо наслідків удару або можливих постраждалих у повідомленні не зазначено.

Що відомо про “Естейт Логістик”

“Естейт Логістик” — компанія, зареєстрована в Бєлгороді у 2017 році. Її основний вид діяльності — автомобільні вантажні перевезення. Також серед зареєстрованих напрямів є будівництво житлових і нежитлових будівель, підготовка будмайданчиків, електромонтажні та сантехнічні роботи.

У Бєлгороді працює складський комплекс “Естейт Логістик”. За даними профільного майданчика, на об'єкті здійснюють приймання, відвантаження та зберігання товарів, палетування, а також доставку вантажів містом і областю.

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Комплекс має значні розміри. За даними оголошення про складську нерухомість, його загальна та складська площа становить 24,5 тис. кв. м, офісна — 4,5 тис. кв. м. Об'єкт обладнаний системами охорони, відеоспостереження та протипожежного захисту.

Також у відкритому описі комплексу зазначено зберігання, перевезення збірних вантажів Росією, Китаєм і Казахстаном, а також внутрішні обласні перевезення та вантажно-розвантажувальні роботи.

Атаки в Бєлгородській області

О 16:53 оперативний штаб Бєлгородської області оголосив ракетну небезпеку в Бєлгороді, Бєлгородському та Шебекінському муніципальних округах. Жителів закликали спуститися в підвальні або підземні приміщення.

О 17:00 оперативний штаб повідомив про продовження атак. У Шебекіно внаслідок удару дрона по комерційному об’єкту постраждав чоловік.

Також у Шебекіно через детонацію БПЛА пошкоджено два легкові автомобілі та три приватні будинки. Внаслідок ударів інших безпілотників пошкоджено об’єкт інфраструктури та автомобіль. У селі Красна Поляна через детонацію FPV-дрона пошкоджено лінію електропередачі.

В інших населених пунктах Бєлгородської області, за даними оперативного штабу, також зафіксували пошкодження приватних будинків, автомобілів, об’єктів інфраструктури та ліній електропередачі. Зокрема, пошкодження зафіксували в Грайворонському, Бєлгородському, Борисівському, Валуйському та Красноярузькому округах.

О 17:13 оперативний штаб оголосив загрозу повторної атаки БПЛА в Бєлгородському окрузі та закликав жителів залишатися вдома, не підходити до вікон або пройти в укриття. О 17:41 ракетну небезпеку в Бєлгороді, Бєлгородському та Шебекінському округах скасували.

Що кажуть у місцевій владі

Губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв заявив, що по Бєлгороду було завдано удару. За його попередньою інформацією, є постраждалі, а також надійшли повідомлення про кілька займань унаслідок влучань боєприпасів. За його словами, екстрені служби виїхали на місця, а інформація про інші наслідки уточнюється.

Українська сторона офіційно не коментувала цю атаку.

Раніше Фокус писав про атаку на місцеве управління ФСБ у Бєлгороді. За попередньою інформацією, кілька БПЛА вдарили по території управління ФСБ Бєлгородської області, розташованого на вулиці Преображенській.

Пізніше з’явилася інформація про атаку дронів на місцевий ВНЗ. За попередніми даними, університет міг бути пов’язаний із виробництвом безпілотників для ЗС РФ.