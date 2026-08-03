У Бєлгороді дрони атакували місцевий ВНЗ: там тестували та виробляли БПЛА (фото, відео)

В російському місті Бєлгород повідомлялося про вибухи та займання. За попередніми даними, дрони могли атакувати місцевий університет, який мав стосунок до виробництва дронів.

Низка каналів повідомляє, що під атакою дронів міг бути місцевий Бєлгородський державний технічний університет (БДТУ). Про це повідомляє проєкт Exilenova+.

Ця локація відома осінтерам як одна з локацій російської військової машини. Саме тут, за даними місцевих і моніторингових каналів, відбувалася збірка та тестування БПЛА.

У Бєлгороді горить місцевий технічний університет Фото: Exilenova+

Видання "Пепел" підтверджує, що ціллю атаки був БДТУ імені Шухова. На місці події видно руйнування та пожежу, інформації про постраждалих поки не надходило.

БДТУ повідомляв про розробки та тестування дронів Фото: Пепел

Портал Astra пише, що в БДТУ проєктували автоматизовану систему управління БПЛА на базі вітчизняного мікропроцесора "Міландр". Однак в університеті зазначали, що розробка має цивільне застосування і призначена для моніторингу ліній електропередач, теплотрас та аерофотозйомки.

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"Влітку 2026 року БГТУ оголосив про набір школярів на літні зміни за курсом розробки безпілотників", — йдеться в тексті проєкту.

Раніше Фокус повідомляв про скарги росіян на атаку по Бєлгороду. Місцеві скаржаться на ракетні удари по місту, відсутність світла та води після вибухів.

Згодом стало відомо, що в Бєлгороді під атакою перебувала місцева ФСБ. Моніторингові канали повідомляють про задимлення в середмісті російського Бєлгорода.