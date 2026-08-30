Белгород под массированным ракетным ударом: загорелись склады, — соцсети

Белгород подвергся массированному ракетному удару, сообщают OSINT-аналитики. По их данным, после взрывов в городе загорелись склады "Эстейт Логистик".

Об этом сообщили в Telegram-канале Exilenova+ 30 августа.

По его данным, в Белгороде после взрывов возник пожар на складах "Эстейт Логистик".

Других подробностей о последствиях удара или возможных пострадавших в сообщении не указано.

Что известно о "Эстейт Логистик"

"Эстейт Логистик" — компания, зарегистрированная в Белгороде в 2017 году. Её основной вид деятельности — автомобильные грузовые перевозки. Также среди зарегистрированных направлений — строительство жилых и нежилых зданий, подготовка строительных площадок, электромонтажные и сантехнические работы.

В Белгороде работает складской комплекс "Эстейт Логистик". По данным профильного сайта, на объекте осуществляются приемка, отгрузка и хранение товаров, паллетирование, а также доставка грузов по городу и области.

Відео дня

Комплекс имеет значительные размеры. Согласно данным объявления о складской недвижимости, его общая и складская площадь составляет 24,5 тыс. кв. м, офисная — 4,5 тыс. кв. м. Объект оборудован системами охраны, видеонаблюдения и противопожарной защиты.

Кроме того, в открытом описании комплекса указаны хранение и перевозка сборных грузов в Россию, Китай и Казахстан, а также внутренние перевозки в пределах области и погрузочно-разгрузочные работы.

Нападения в Белгородской области

В 16:53 оперативный штаб Белгородской области объявил ракетную тревогу в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах. Жителей призвали спуститься в подвальные или подземные помещения.

В 17:00 оперативный штаб сообщил о продолжении атак. В Шебекино в результате удара дрона по коммерческому объекту пострадал мужчина.

Кроме того, в Шебекино в результате взрыва БПЛА были повреждены два легковых автомобиля и три частных дома. В результате ударов других беспилотников были повреждены объект инфраструктуры и автомобиль. В селе Красная Поляна в результате взрыва FPV-дрона была повреждена линия электропередачи.

В других населённых пунктах Белгородской области, по данным оперативного штаба, также были зафиксированы повреждения частных домов, автомобилей, объектов инфраструктуры и линий электропередачи. В частности, повреждения зафиксированы в Грайворонском, Белгородском, Борисовском, Валуйском и Красноярузском округах.

В 17:13 оперативный штаб объявил об угрозе повторной атаки БПЛА в Белгородском округе и призвал жителей оставаться дома, не подходить к окнам или укрыться. В 17:41 ракетная угроза в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах была снята.

Что говорят в местных органах власти

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил, что по Белгороду был нанесён удар. По его предварительной информации, есть пострадавшие, а также поступили сообщения о нескольких возгораниях в результате попаданий боеприпасов. По его словам, экстренные службы выехали на места, а информация о других последствиях уточняется.

Украинская сторона официально не прокомментировала эту атаку.

Ранее "Фокус" писал о нападении на местное управление ФСБ в Белгороде. По предварительным данным, несколько БПЛА нанесли удар по территории управления ФСБ Белгородской области, расположенного на улице Преображенской.

Позже появилась информация об атаке дронов на местный вуз. По предварительным данным, университет мог быть связан с производством беспилотников для ВС РФ.