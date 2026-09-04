У російському курортному Сочі пролунали вибухи і почалася детонація (відео)

У ніч на 4 вересня у російському курортному місті Сочі після серії вибухів почалася детонація. У мережі пишуть, що дрони могли уразити установки російської протиповітряної оборони.

Спершу пролунала серія вибухів, після чого здійнялася сильна пожежа і почалася детонація. Про це повідомили OSINT-канали, показавши кадри з місця подій у Сочі.

За припущеннями аналітиків, під ударом могла опинитися російська зенітна ракетна система великого та середнього радіуса дії "С-400".

"Сочі. Момент детонації. Попередньо, "С-400", — пишуть моніторингові канали.

Кадри вибухів та детонації у Сочі

Відомо, що комплекси "С-400" російська армія активно застосовує у війні проти України. Вони відіграють роль як протиповітряної оборони для захисту об'єктів росіян, так і здійснювали неодноразово удари по наземних об'єктах на території України. Офіційного підтвердження ураження російської ППО у Сочі на момент публікації не було.

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Офіційно ані місцева влада, ані російські військові не коментували цих даних. Оперативний штаб Краснодарського краю РФ лише попереджав близько 00:30 години про загрозу безпілотників у регіоні. Мер Сочі Андрій Прошунін повідомляв про переведення сил у повну бойову готовність у зв'язку із загрозою.

"Увага! Загроза атаки БпЛА у Сочі. Усі сили та засоби працюють на захист міста. Сховайтеся в безпечному місці, зберігайте спокій", — закликав Прошунін.

В аеропорту Сочі повідомляли ще пізно увечері 3 вересня про введення тимчасових обмежень на посадження та виліт літаків.

Нагадаємо, 3 вересня Москву атакували дрони, внаслідок чого здійнялася пожежа у багатоповерхівці, а також задимівся завод.

Також днями безпілотники уразили морський порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ, внаслідок чого здійнялася пожежа.