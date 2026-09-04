В российском курортном Сочи раздались взрывы и началась детонация (видео)

В ночь на 4 сентября в российском курортном городе Сочи после серии взрывов началась детонация. В сети пишут, что дроны могли поразить установки российской противовоздушной обороны.

Сначала раздалась серия взрывов, после чего разгорелся сильный пожар и началась детонация. Об этом сообщили OSINT-каналы, показав кадры с места событий в Сочи.

По предположениям аналитиков, под ударом могла оказаться российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия "С-400".

"Сочи. Момент взрыва. По предварительным данным, "С-400", — пишут мониторинговые каналы.

Кадры взрывов и детонаций в Сочи

Известно, что российская армия активно применяет комплексы "С-400" в войне против Украины. Они выполняют функцию противовоздушной обороны для защиты российских объектов, а также неоднократно наносили удары по наземным объектам на территории Украины. Официального подтверждения поражения российской ПВО в Сочи на момент публикации не было.

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Официально ни местные власти, ни российские военные не комментировали эти данные. Оперативный штаб Краснодарского края РФ лишь предупредил около 00:30 об угрозе появления беспилотников в регионе. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о переводе сил в полную боевую готовность в связи с этой угрозой.

"Внимание! Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства задействованы для защиты города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие", — призвал Прошунин.

В аэропорту Сочи ещё поздно вечером 3 сентября сообщили о введении временных ограничений на посадку и вылет самолётов.

Напомним, 3 сентября на Москву напали дроны, в результате чего в многоэтажном доме возник пожар, а также задымление на заводе.

Кроме того, на днях беспилотники нанесли удар по морскому порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ, в результате чего возник пожар.