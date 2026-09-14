Дрони атакують Краснодарський край та Сочі: лунають вибухи, чутно проліт дронів (відео)

Вночі 14 вересня дрони атакували російський Краснодарський край. За повідомленнями місцевих, в регіоні чутно серії вибухів та прольоти груп дронів, а також є інформація про початок великої пожежі після влучання.

Також про вибухи повідомлялося в містах Ростов і Сочі, де було чутно вибухи та роботу місцевої ППО. Про це повідомляє моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Місцеві мешканці заявляють, що в Сочі чутно вибухи після роботи ППО та прольоти груп дронів. Наразі в регіоні офіційно оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів.

В коментарях у пабліках мешканці Краснодарського краю говорять про ймовірну атаку "якогось НПЗ чи нафтобази". Другі заявляли, що під атакою може перебувати якийсь з логістичних хабів у Сочі.

На момент публікації матеріалу місцева влада не коментує вибухи та наслідки уражень.

Видео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони усю ніч масовано атакували Сочі. У мережі пишуть про низку влучань та займання у місті.

Згодом стало відомо про удари по Новоросійську й Анапі. Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження низки плавзасобів ЗС РФ в згаданих локаціях.