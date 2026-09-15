Цієї ночі ракети атакували авіазавод у російському Таганрозі, а дрони — великий НПЗ у Сизрані (відео)

У ніч на 15 вересня низка російських регіонів опинилася під атакою безпілотників та ракет. У мережі повідомляють про вибухи та влучання по важливих об'єктах у російських Таганрозі та Сизрані.

У Таганрозі, за попередньою інформацією, під ударом міг опинитися авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. На цьому об'єкті росіяни займаються зокрема ремонтом та модернізацією військових літаків. Про атаку повідомили OSINT-аналітики.

"Попередньо, Сили оборони ракетами били по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки", — пишуть аналітики.

Варто наголосити, що офіційних підтверджень ударів ракетами по комплексу імені Берієва цієї ночі на момент публікації не було. Проте у мережі поширили кадри ймовірної атаки на Таганрог.

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Кадри ракетної атаки на Таганрог цієї ночі

Зазначимо, що цей об'єкт є одним з ключових російських підприємств, що розробляють і ремонтують військову авіацію в Росії. Раніше у Генштабі ЗСУ розповідали, що на комплексі зокрема здійснюють ремонт літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які РФ застосовує у війні проти України.

У Сизрані після атаки дронів палає НПЗ — що відомо

Окрім Таганрога, цієї ночі під ударом також опинилося російське місто Сизрань Самарської області. Близько 02:00 години OSINT-канали повідомляли про вибухи та "прильоти" у місті, показавши кадри з місця подій.

Кадри атаки дронів на Сизранський НПЗ цієї ночі

За даними з відео та фото аналітикам вдалося з'ясувати, що пожежа у Сизрані фіксується на території промислової зони. Моніторингові канали припускають, що ціллю атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснєфть", який тут розташований, проте офіційних підтверджень поки немає.

Згодом аналітики уточнили, що на території Сизранського НПЗ зафіксовано одразу кілька місць займання після ударів БпЛА. Проте що саме палає — наразі невідомо.

Варто зазначити, що Сизранський НПЗ — один з найбільших у Росії. Відомо, що він переробляє приблизно 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тис. барелів на добу. Завод випускає моторне й авіаційне паливо, мазут, бітум та скраплені вуглеводневі гази.

Нагадаємо, також цієї ночі вибухи пролунали під російським Волгоградом. OSINT-аналітики повідомляли, що на тлі ракетної небезпеки здійнялася пожежа на території одного з найбільших цементних заводів у Росії.

Також напередодні безпілотники атакували Краснодарський край РФ: у мережі повідомляли про вибухи і влучання у Сочі.