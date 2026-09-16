Дизелю стало ще менше: через дрони зупинились НПЗ РФ у Саратові та Сизрані, що відомо

У Росії зупинили роботу ще два нафтопереробних заводи, повідомили медіа. Серед продуктів нафтопереробки, які випускались на цих заводах, — мільйони тонн дизельного пального, якого не отримають автомобілісти. Що сталось з двома великим НПЗ РФ, розташованими за 700-800 км від України?

Дрони спинили роботу Сизранського та Саратовського НПЗ, які належать компанії "Роснефть", ідеться у матеріалі медіа Reuters. Сизранський завод припинив працювати у вівторок 15 вересня, а Саратовський — у минулу п'ятницю 11 вересня. Медіа отримали інформацію про ситуацію на підприємствах РФ від трьох анонімних джерел. Зауважується, що завдяки ударам українських безпілотників посилиться внутрішній дефіцит палива і тому додатково зменшиться експорт бензину, дизелю та авіапалива. У матеріалі вказано, що у Сизрані виготовляли 1,5 млн тонн дизелю на рік, а у Саратові — 1,9 млн тонн дизелю на рік (дані 2024 року): сумарні втрати росіян через зупинку двох заводів — 3,4 млн тонн дизелю.

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Джерела медіа розповіли про наслідки влучань дронів по російських нафтопереробних підприємствах та про час на ремонт. При цьому нагадали, що удари відбулись після розмов про ймовірне енергетичне перемир'я, через яке Трамп разом з Путіним тисне на Зеленського

Сизранський НПЗ. 15 вересня дрони пошкодили установку АВТ-6, яка переробляла 17 тис. тонн нафти на добу, і це було близько 71% потужності заводу. На ремонт витратять, орієнтовно, близько місяця. Ще одна установка, АВТ-5 потужністю 7100 тонн на добу, ремонтували після попереднього влучання у липні.

Саратовський НПЗ. Підприємство саме завершило ремонт, який почали після попередньої атаки дронів України, але стались нові влучання. Тривалість попереднього ремонту — місяць (з 2 серпня).

Зауважмо, російські профільні портали у 2024 році писали, що річне виробництво дизелю у РФ складало 81,6 млн тонн, тобто зупинка двох заводів — це "мінус" 4%. Згідно з даними Reuters, на експорт йшов 31 млн тонн, тобто близько третини річного виробництва.

Далекобійні удари по РФ — деталі

Генштаб ЗСУ інформував про далекобійні удари по РФ та про влучання, серед іншого, по НПЗ в глибині російської території. Українське командування у звіті за 15 вересня підтвердило атаку на Сизранський НПЗ, розташований за 800 км від України. Після влучання почалась пожежа на АВТ-6 та у резервуарному парку. Потужність переробки Сизранського НПЗ — близько 8,9 млн тонн нафти на рік.

Далекобійні удари по РФ — пожежа на Сизранському НПЗ 15 вересня Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

11 вересня командування інформувало про удар по Саратовському НПЗ. Згідно з даними Генштабу, пошкодили установку первинної переробки нафти ЕЛЗУ-АВТ-6 та частину магістрального нафтопроводу. Потужність Саратовського НПЗ — 7 млн тонн нафти на рік.

Далекобійні удари по РФ — пожежа на Саратовському НПЗ 11 вересня Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Зазначимо, 11 вересня Фокус писав про наліт далекобійних дронів на РФ: під ударом опинилось два об'єкти — Саратовський НПЗ та склад Ozon. На місці влучання почались пожежі, а OSINTери написали, що удар завдали, ймовірно, дрони "Лютий".

Нагадуємо, 15 вересня стало відомо про вибухи у Сизрані та Таганрозі: влучили по НПЗ та по авіаремонтному заводу.