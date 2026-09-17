У Ростові сильна пожежа і детонація: під атакою військовий аеродром росіян (відео)

У ніч на 17 вересня у російському Ростові пролунала серія вибухів. Місто масовано атакували безпілотники, після чого здійнялася сильна пожежа.

Також після атаки дронів у Ростові було чутно звуки, які нагадують детонацію. Про це повідомили OSINT-канали.

За інформацією аналітиків, вибухи у Ростові почали лунати близько 01:00. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Через деякий час з'явилася інформація, який саме об'єкт опинився під атакою дронів у Ростові. Як стверджують моніторингові канали з посиланням на дані очевидців та OSINT-аналіз, БпЛА могли уразити військовий аеродром. Кадри атаки поширили у мережі: на них чутно вибухи, видно яскраві спалахи і пожежу.

Кадри нічної атаки дронів на аеродром у Ростові

Згодом аналітики уточнили, що дрони атакували авіабазу "Ростов-на-Дону — Центральний" у Ростові. На його території 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк ЗС РФ. Сама авіабаза активно бере участь у російській агресії проти України, застосовуючись окупантами для забезпечення логістики, а також перекидання сил та військових вантажів росіян на фронт.

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Російська влада чи військові на момент публікації не підтверджували атаку на летовище. У російських каналах писали, що атака на місто продовжувалася і після 03:00, коли протиповітряна оборона намагалася знищити нові цілі над містом.

Нагадаємо, 16 вересня агентство Reuters повідомило, що через атаку дронів у російських Саратові та Сизрані зупинили свою роботу два великих нафтопереробних заводи.

Також у ніч на 16 вересня OSINT-канали повідомляли про ракетну атаку на російський авіазавод у Таганрозі.