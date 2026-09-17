У російському Ярославлі масштабно палає НПЗ після атаки дронів (відео)

У ніч на 17 вересня безпілотники масовано атакували російський Ярославль. Місцева влада на тлі атаки була змушена перекрити рух у бік Москви.

Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля здійнялася сильна пожежа. Про це повідомили OSINT-канали.

За даними аналітиків, дрони могли уразити великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".

"Сили оборони успішно уразили Ярославський НПЗ, у промзоні масштабна пожежа", — пишуть моніторингові канали.

На кадрах з місця подій видно сильну пожежу у промисловій зоні. Густий чорний дим затягнув місто внаслідок атаки БпЛА.

Кадри атаки дронів на НПЗ у Ярославлі цієї ночі

Варто зазначити, що у ніч на 17 вересня губернатор Ярославської області Михайло Євраєв оголосив про загрозу безпілотників в регіоні та відбиття "української атаки". Влада була вимушена "з метою забезпечення безпеки" перекрити рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви.

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Через деякий час губернатор області підтвердив атаку на НПЗ. За його словами, підприємство було пошкоджене внаслідок обстрілу, станом на 06:50 годину екстрені служби працюють над ліквідацією сильної пожежі на місці. Також Євраєв заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила щонайменше 65 дронів у небі над регіоном цієї ночі.

Що відомо про НПЗ "Славнефть – ЯНОС"

Нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС" — один із найбільших НПЗ у Росії, розташований у місті Ярославль. Підприємство переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне паливо та авіаційний гас і бере участь у забезпеченні російської армії, зокрема є важливою складовою логістики ворога.

Нагадаємо, також цієї ночі дрони уразили військовий аеродром росіян у Ростові, внаслідок чого почалася детонація і пожежа.

Також напередодні ракети атакували авіазавод у російському Таганрозі.