Забезпечував потреби ЗС РФ: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ під Москвою

Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотня російського міста Москва. На території заводу зафіксована масштабна пожежа.

У ніч на 20 вересня українські підрозділи завдали удару по Московскому НПЗ, який є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Було уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти, а також установку ізомеризації.

Після атаки на території об'єкту, який здатен переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік, було зафіксовано масштабну пожежу, констатували у ГШ ЗСУ.

Пожежа на НПЗ у Капотні Фото: соцмережі

Зазначається, що МНПЗ, яке належить "Газпромнефть", переробляє сиру нафту та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут тощо та задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

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"Ураження подібних об'єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації", — йдеться у повідомленні органа військового управління.

Нагадаємо, уражений НПЗ покривав 40–50% потреб Москви та Московської області у бензині та дизельному паливі, а також забезпечував авіаційним паливом столичні аеропорти. Володимир Зеленський повідомив, що в нічній атаці на РФ були задіяні FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.

Через українську атаку у всіх чотирьох московських аеропортах виникли затримки та скасування рейсів.