Вибухи та пожежі в РФ: дрони уразили НПЗ у Пермі та завод "Іскра" в Ульяновську (фото, відео)

У ніч на 25 вересня у низці регіонів Росії була оголошена повітряна тривога і лунали вибухи. У мережі повідомляють про удари по Сочі у Краснодарському краю, Ростовській області, Воронежі, Пермі та Ульяновську.

В Ульяновську під атакою опинилося підприємство, яке зокрема випускає вироби, що застосовуються в оборонній сфері. Про удари по заводу "Іскра" OSINT-канали повідомили близько 04:00.

За даними моніторигових каналів, у районі підприємства спершу прогриміли сильні вибухи під час повітряної тривоги. Після них на місці спалахнула пожежа і здійнявся густий дим. Кадри атаки потрапили на відео, які поширили очевидці.

Кадри атаки на завод "Іскра" в Ульяновську РФ

Відомо, що завод виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку. Входить до концерну "Алмаз-Антей".

Вранці губернатор Ульяновської області підтвердив атаку на регіон, повідомили російські медіа. Він не надав подробиць, але заявив про поранених та масований обстріл області.

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Дрони уразили НПЗ у Пермі — що відомо

Близько 04:40 почала надходити інформація про атаку дронів на російську Пермь. Моніторингові канали з посиланням на дані очевидців повідомили, що під ударом перебуває великий нафтопереробний завод (НПЗ).

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) вважається одним із найбільших підприємств такого типу в Росії. Проєктна потужність підприємства становить понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції.

Кадри пожежі на НПЗ у Пермі

На місці атаки у Пермі здійнялася сильна пожежа і дим. Станом на 06:00 завод продовжує горіти.

Через деякий час OSINT-аналітики уточнили, що після "прильотів" на НПЗ палає установка АВТ-5.

Губернатор Перського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку на регіон, пишуть росЗМІ. За його словами, дрони уразили промисловий об'єкт, проте інших подробиць чиновник не надав.

Нагадаємо, також у ніч на 25 вересня дрони атакували ТЦ в окупованому Луганську, який є великим логістичним хабом російської армії.

Також 23 вересня у російській Самарі загорівся великий НПЗ "Роснєфті", який напередодні атакували безпілотники.