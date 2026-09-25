В окупованому Луганську масштабно палає ТЦ: дрони уразили логістичний хаб ЗС РФ, — OSINT (фото, відео)

Пізно ввечері 24 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи і здійнялася масштабна пожежа. У мережі пишуть про атаку дронів на місто і повторні вибухи після атаки.

Дрони, за попередньою інформацією, у Луганську уразили торгівельний центр. Цей об'єкт використовують російські військові як прикриття і для них він слугує логістичним хабом. Про атаку на ТЦ повідомили OSINT-канали.

"Окупований Луганськ, горить логістичний хаб ЗС РФ. Також повідомляють про "прильоти" в інших локаціях", — пишуть аналітики.

На кадрах, які поширили у мережі, видно масштабний вогонь на території об'єкта і чорний густий дим. Очевидці стверджують, що пожежа продовжує наростати, а сама будівля вже сильно пошкоджена вогнем, який може її знищити повністю.

Кадри пожежі на ТЦ в окупованому Луганську

У Telegram-каналах окупантів пишуть, що дрони могли уразити будівельний торгівельний центр у Луганську. Також повідомляють про кілька займань поруч із об'єктом, проте не уточнюють, що саме палає. Мешканців закликали не виходити на вулиці та позачиняти вікна й двері у будинках через сильну пожежу.

Видео дня

Водночас ані окупаційна влада, ані українські військові удару по логістичному хабу ЗС РФ на момент публікації не підтверджували. Масштаби руйнувань і збитків невідомі.

Нагадаємо, 23 вересня у російській Самарі повторно загорівся великий нафтопереробний завод "Роснєфті", який напередодні уразили дрони.

Також днями дрони і ракети уразили Московський НПЗ, який забезпечував потреби ЗС РФ.