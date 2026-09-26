Дроны атаковали два НПЗ в Краснодарском крае РФ: местные власти сообщили о последствиях (фото)

Дроны атаковали два местных НПЗ в Краснодарском крае РФ, а местные власти подтвердили налет дронов. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в результате предполагаемой атаки дронов есть два погибших и причинены разрушения.

По словам российского губернатора, на территории двух промышленных объектов. Об этом говорится в заявлении губернатора Краснодарского края.

"Северский район подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. К сожалению, есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кондратьев подтвердил возгорания на двух промышленных объектах в регионе. Мониторинговая группа Supernova+ опубликовала видео и фотографии эвакуации пострадавших, а также панорамный снимок с места возгорания.

Видео дня

"Осколки беспилотника повредили жилой дом. Кроме того, зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в этом районе. На местах работают все оперативные службы", — говорится в сообщении.

NASA FIRMS фиксирует крупный пожар на Ильском НПЗ Фото: NASA

В то же время сервис NASA FIRMS зафиксировал на территории Ильского НПЗ значительное возгорание. Судя по визуальным признакам, в настоящее время в зоне задымления и огня может находиться до половины всей территории нефтепромышленного объекта.

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны нанесли удар по НПЗ в Перми и заводу "Искра" в Ульяновске. После этого на месте вспыхнул пожар и поднялся густой дым. Кадры атаки попали на видео, которое распространили очевидцы.

Впоследствии стало известно, что под ударом оказался местный НПЗ в Краснодарском крае. На данный момент подробности о попаданиях и последствиях ударов остаются неизвестными.