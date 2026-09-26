Дрони атакували два НПЗ у Краснодарському краї РФ: місцева влада повідомила про наслідки (фото)

Дрони атакували два місцеві НПЗ у Краснодарському краї РФ, а місцева влада визнала наліт дронів. Губернатор Веніамін Кондратьєв заявив, що через начебто атаку дронів є двох загиблих і руйнування.

За повідомленням російського губернатора, на території двох промислових об'єктів. Про це йдеться в заяві губернатора Краснодарського краю.

"Сіверський район зазнав атаки безпілотного літального апарату. На жаль, є загиблі. Одна людина перебуває у важкому стані. Її госпіталізували до районної лікарні, медики надають йому всю необхідну допомогу", — вказано в повідомленні.

Також Кондратьєв підтвердив займання на двох промислових об'єктах у регіоні. Моніторинговий паблік Supernova+ виклав кадри та фото з евакуацією постраждалих, а також панорамний знімок із місця займання.

"Уламки безпілотника пошкодили житловий будинок. Крім того, зафіксовано загоряння на території двох підприємств у районі. На місцях працюють усі оперативні служби", — вказано в повідомленні.

Видео дня

NASA FIRMS відзначає значне займання на Ільському НПЗ Фото: NASA

Водночас сервіс NASA FIRMS зафіксував на місці Ільського НПЗ значне займання на території об'єкта. За візуальними характеристиками, наразі активно в зоні задимлення та вогню може перебувати до половини всієї території нафтопромислового об'єкту.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони уразили НПЗ у Пермі та завод "Іскра" в Ульяновську. Після них на місці спалахнула пожежа і здійнявся густий дим. Кадри атаки потрапили на відео, які поширили очевидці.

Згодом стало відомо, що під ударом перебуває місцевий НПЗ у Краснодарському краї. Наразі деталі влучань та наслідків уражень залишаються невідомими.