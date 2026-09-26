Летіли "Нептун" і "Паляниця": Україна уразила в РФ НПЗ і виробництво компонентів для ракет (відео)

Вночі Україна завдала удару по Ільському НПЗ у Краснодарському краї. Також постраждав оптико-механічний завод у Ростовській області Росії.

Сили Оборони у ніч на суботу, 26 вересня, уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Про це інформував телеграм-канал Exilenova+.

По підприємству були застосовні реактивні засоби ураження.

Пожежа на Ільському НПЗ Фото: соцмережi

Російський телеграм-канал Astra повідомляв про пожежу, яка виникла в Ільському НПЗ ім. А. А. Шамара, за 50 км від Краснодара. Потужність заводу складає близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Місце пожежі Фото: соцмережi

Сервіс NASA FIRMS зафіксував значне займання на місці Ільського НПЗ.

Займання на Ільському НПЗ Фото: Скріншот

Також під ураженням опинився Азов Ростовської області.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь визнав атаку на Азов, додавши, що внаслідок падіння БПЛА у місті пошкодження отримали житлові багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, промислові об'єкти, школа, палац культури та автомобілі.

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Атака на об'єкти в Росії: реакція в Україні

Президент України Володимир Зеленський засвідчив, що вночі було уражено Ільський НПЗ у Краснодарському регіоні. Також він повідомив, що у Ростовській області було уражено завод, що забезпечує ЗС РФ компонентами для ракет та артилерії та комплекс "Панцир-С2".

Своєю чергою Служба безпеки України додала, що разом з іншими складовими Сил оборони було уражено НПЗ "Ільський". Після влучання на території заводу зафіксовано займання у районі резервуарного парку та установки ЕЛОУ-АВТ.

Окрім того, центр спецоперацій "Альфа" спільно з ВМС уразив у Ростовській області "Азовський оптико-механічний завод", де пошкоджені об'єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех і цех із виготовлення друкованих плат. Це підприємство є одним із ключових оптико-електронних майданчиків російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння", яке виробляє радіолокаційні та інфрачервоні головки самонаведення для керованих ракет, тепловізійні прилади та електронні системи для високоточної артилерії.

Під час атаки по об'єкту відпрацювали українські крилаті ракети "Нептун", а також реактивні ракети-дрони "Рута", "Паляниця" та "Барс", йшлося у повідомленні спецслужби.

Нагадаємо, раніше моніторингові пабліки оприлюднили кадри з прольотами та вибухами у Росії.

Повідомлялося, що дрони атакували два НПЗ у Краснодарському краї.