СИУ атаковали дронопорт "Цимбулова": оттуда запускают БПЛА для террора всей Украине (фото)

Мониторинговые группы сообщают, что дроны Сил обороны нанесли массированный удар по российской точке запуска БПЛА в Орловской области. В местах попаданий зафиксирована серия пожаров.

По предварительным данным, под атакой оказался один из крупнейших дронопортов российских оккупантов вблизи посёлка "Цимбулова" в Орловской области. Об этом сообщает мониторинговый паблик Falcon Insight.

"База запуска БПЛА "Цимбулова" подверглась массированной атаке. Спутниковый мониторинг NASA FIRMS фиксирует несколько очагов пожаров с 01:33 в районе хранения, подготовки и запуска", — говорится в сообщении.

СОУ нанесли удар по дронопорту ВС РФ "Цимбулова", зафиксирована серия пожаров Фото: Falcon Insight / Telegram

По указанным координатам (53°22'01.06"N 35°49'12.57"E) сервис NASA Firms фиксирует ряд крупных пожаров на территории, расположенной вблизи дронопорта. По состоянию на 06:45 зафиксировано около 10 (!) очагов возгорания в районе расположения "Цимбуловой".

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Спутниковые снимки пожаров вблизи дрон-порта ВС РФ "Цимбулова"

Напомним, что именно дронопорт ВС РФ вблизи поселка "Цимбулова" является одним из крупнейших пунктов запуска ударных и реактивных БПЛА. На данный момент более подробная информация о масштабах и последствиях не сообщается.

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны атаковали российские города Волгоград и Самару. В сети появляются сообщения о возможном поражении объектов нефтеперерабатывающей промышленности РФ.

Впоследствии стало известно, что в российской Калуге прогремели взрывы. На опубликованных кадрах видно, что местная ПВО обстреляла дома вместо того, чтобы сбить дроны.