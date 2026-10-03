СОУ атакували дронопорт "Цимбулова": звідси пускають БПЛА для терору всієї України (фото)

Моніторингові пабліки повідомляють, що дрони Сил оборони здійснили масовану атаку на російську точку запуску БПЛА в Орловській області. На місці влучань зафіксовано серію пожеж.

За попередніми даними, під атакою опинився один із найбільших дронопортів російських окупантів поблизу селища "Цимбулова" в Орловській області. Про це повідомляє моніторинговий паблік Falcon Insight.

"Під масованою атакою база запусків БпЛА "Цимбулова". Супутниковий моніторинг NASA FIRMS фіксує кілька осередків пожеж із 01:33 в районі місця зберігання, підготовки та пуску", — вказано в повідомленні.

СОУ вразили дронопорт ЗС РФ "Цимбулова", зафіксовано серію пожеж Фото: Falcon Insight / Telegram

За вказаними координатами (53°22'01.06"N 35°49'12.57"E) сервіс NASA Firms фіксує низку масштабних пожеж на території, яка розташована поблизу дронопорта. Станом на 06:45 зафіксовано близько 10 (!) джерел займань у районі розташування "Цимбулової".

Видео дня

Супутникові знімки пожеж поблизу дронопорту ЗС РФ "Цимбулова"

Нагадаємо, саме дронопорт ЗС РФ поблизу селища "Цимбулова" є одним з найбільшим місць запуску ударних і реактивних БПЛА. Наразі більше інформації про масштаб і наслідки не повідомляється.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони атакували російські Волгоград і Самару. У мережі повідомляють про можливе ураження об'єктів нафтопереробної промисловості РФ.

Згодом стало відомо, що в російській Калузі пролунали вибухи. З опублікованих кадрів помітно, що місцева ППО обстріляла будинки замість збиття дронів.