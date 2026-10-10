Сили оборони знову атакували дронопорт РФ "Цимбулова": OSINT-ери показали наслідки (фото)

Сили оборони України (СОУ) продовжують завдати ударів по найбільшому в РФ дронопорту поблизу села Цимбулова в Орловській області. OSINT-фахівці оприлюднили нові супутникові знімки з наслідки уражень.

За даними моніторингових пабліків, дрони СОУ змогли завдати значної шкоди для російських військових, які постійно звідси пускають реактивні БПЛА. Про це повідомляє канал Exilenova+.

"По дрон-порту Цимбулова в Орловській області було завдано чергового удару безпілотниками", — йдеться в повідомленні.

Наслідки удару Сил оборони по дронопорту "Цимбулова" Фото: Exilenova+

Осінтери виклали супутниковий знімок, на якому помітні кілька вирв після ударів — як на різних доріжках, так і поблизу укриттів. Водночас монітори переконані, що наслідки атаки стосувалися пускових і зон зберігання БПЛА.

"Наслідки — на знімку. Декілька уражених бункерних приміщень, одна пускова реактивних БПЛА та зона зберігання БПЛА", — пишуть в Exilenova+.

Видео дня

Раніше Фокус повідомляв, що в російській Калузі пролунали вибухи. З опублікованих кадрів помітно, що місцева ППО обстріляла будинки замість збиття дронів.

Згодом стало відомо, що Сили оборони атакували дронопорт "Цимбулова". Поблизу цієї точки запусків зафіксовано близько 10 (!) джерел займань після уражень.