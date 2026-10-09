Российский дата-центр под ударом: дроны вывели из строя несколько модулей компании "Яндекс"

В российском городе Калуга в результате ночной атаки были выведены из строя несколько модулей дата-центра "Яндекс". Это один из крупнейших центров на территории РФ.

В ночь на 9 октября БПЛА атаковал дата-центр российской компании "Яндекс" в городе Калуга. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Коммерсанть". Согласно предварительной информации, в результате удара были повреждены несколько модулей объекта, вследствие чего они вышли из строя. Стоит отметить, что этот объект является одним из крупнейших дата-центров в России.

В России был атакован дата-центр "Яндекс"

После ночного удара по его инфраструктуре работа была полностью приостановлена, а точное количество повреждений модулей и масштаб разрушений остаются неизвестными. Также отсутствует информация о повреждении сервисов и потере данных в результате атаки, равно как и о восстановлении повреждений.

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Ранее сообщалось, что в Сасово Рязанской области России подверглись атаке станкостроительный завод "Саста" и крупный дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово".

Кроме того, основатель батальона "Братство" и общественный деятель Дмитрий Корчинский отреагировал на дронный террор со стороны россиян, отметив, что в этом можно увидеть положительный момент.