Російський дата-центр під ударом: дрони вивели з ладу кілька модулів компанії "Яндекс"

У російському місті Калуга внаслідок нічної атаки було виведено з ладу декілька модулів дата-центру "Яндекс". Це один із найбільших центрів на території РФ.

У ніч на 9 жовтня БпЛА атакував дата-центр російської компанії "Яндекс" у місті Калуга. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Коммерсанть". Згідно з попередньою інформацією, внаслідок удару було пошкоджено кілька модулів обʼєкта, внаслідок чого вони були виведені з ладу. Варто зазначити, що цей обʼєкт є одним із найбільших дата-центрів у Росії.

У Росії уразили дата-центр "Яндекс"

Після нічного удару по його інфраструктурі роботу було повністю припинено, а точна кількість пошкоджень модулів та масштаб руйнувань залишається невідомим. Також немає інформації щодо пошкодження сервісів та втрати даних внаслідок атаки, як і про відновлення пошкоджень.

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Раніше повідомлялося, що у Сасово Рязанської області Росії атаковано станкобудівний завод "Саста" та великий датацентр "Яндекс ДЦ Сасово".

Також засновник батальйону "Братство" та громадський діяч Дмитро Корчинський відреагував на дроновий терор росіян, зазначивши, що в цьому можна знайти позитив.