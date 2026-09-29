"Відчуєте щастя": Корчинський знайшов позитив в ударах РФ по датацентрах і енергетиці (відео)

Засновник батальйону "Братство" та громадський діяч Дмитро Корчинський відреагував на дроновий терор росіян, зазначивши, що в цьому можна знайти позитив.

Дмитро Корчинський заявив, що дронові удари по містах України є символічними. Але зазначив, що боятись не потрібно.

Корчинський прокоментував обстріли України

"Це дуже символічно. Життя переповнене символами і знаменнями. Мудрець вміє читати їх. І зараз ви такими будете мудрецями. Вони потрапили в академію наук. Це символ того і знамення того, що вони насправді хочуть зробити з нашим інтелектом. Але також вони сьогодні ж потрапили на Подолі в церкву, яка є пам'яткою архітектури. І це показує те, що вони хочуть зробити з нашим духом", — сказав Дмитро Корчинській у викладеному відеоролику.

На його думку, чого варто боятися, то це можливо збільшення побутових незручностей.

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"От вони б'ють там по датацентрах, можуть влупити серйозно по енергетиці, там дві-три іще автозаправки розбомбити. Ну, я вам скажу, що можливо без інтернету і якийсь час без електроенергії ви відчуєте навіть і більше щастя. Принаймні це буде спонукати вас до більшої творчості. Адже інтернет вам потрібен переважно для того, щоби тупішати. А електроенергія вам потрібна для того, щоб ви не бачили вогню свічок, для того, щоб ви не чули справжньої, а не електричної музики, для того, щоб ви поменше спілкувалися зі своїми ближніми", — заявив Корчинський.

Зазначимо, раніше Дмитро Корчинський коментував протести проти відставки Михайла Федорова.

Також Корчинський заявляв, що під час нападів на ТЦК військові повинні відкривати вогонь у відповідь. За його словами, бійці його батальйону не бачать великої різниці між тими, хто нападав на співробітників військкоматів, і окупантами.