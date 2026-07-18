"Наївні люди": Корчинський підтримав Сирського та розкритикував Федорова й протести

Засновник батальйону "Братство" та громадський діяч Дмитро Корчинський відреагував на протистояння між ексміністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем Олександром Сирським. Корчинський підтримав Сирського, але визнав, що той не завжди правий. Які аргументи pro та contra з'явились щодо головкома та ексглави Міноборони?

Позиція Корчинського щодо Федорова та Сирського з'явилась на його сторінці Facebook вдень 18 липня. Найперше громадський діяв назвав учасників протесту "наївними людьми", а далі пояснив, що вони мають можливість протестувати завдяки операції з оборони Києва, якою керував Сирський. Далі Корчинський навів критичні аргументи щодо головкома, які повторюють люди, та висновки експертів, які їх спростовують. Після цього він підсумував, що це найдосвідченіший командувач армією, який знає реалії сучасної війни та уміє адаптуватись.

У дописі згадують закиди Сирському про втрати на фронті, через які його називають "м'ясником". Тим часом співвідношення втрат України та РФ на фронті — один до восьми, нагадав Корчинський. Також відкидаються закиди про те, що головком "неправильно воює". Вказується, що автор цих слів, Федоров, взагалі не воював і має можливість працювати в Україні завдяки діям Сирського у перші місяці війни.

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"Не було б Сирського, Федоров займався б стартапами в Америці, як біженець. [Сирський] є найдосвідченішим воєначальником сьогодення щодо реальної війни і має дуже гнучкий розум", — написав Корчинський.

Втім, у дописі також є оцінка Федорова, який, на думку активіста, все ж має позитивні риси. На думку Корчинського, ексміністр оборони "здатен приносити користь, коли розуміє межі своєї компетентності", але є недолік — він "схильний до істерики і вміє заразити нею інших ображених".

Федоров проти Сирського — коментар Корчинського 18 липня Фото: Скриншот

Федоров проти Сирського — деталі

Зазначимо, 16 липня, під час підсумкового брифінгу, ексміністр оборони Михайло Федоров розповів, у чому полягала проблема з Сирським та Генштабом. З його слів, бюрократія у командуванні "поховала" кілька його ініціатив, ігнорувала аналітику та приймала рішення без врахування нових технологічних можливостей. Крім того, він згадав про успішну боротьбу з корупцією в Міноборони: звільняв людей, які мали комерційний інтерес, та впорядкував тендери. Федоров також наголосив, що не ставив ультиматум — він або Сирський.

Після цього з'явився перший і на сьогодні останній коментар Олександра Сирського щодо ситуації з Федоровим. Найперше головком подякував ексміністру оборони за роботу, а тоді також згадав про Київську оборонну операцію. Генерал зауважив, що завдяки тим перемогам сьогодні є можливість "проводити брифінги, формувати візії".

Нагадуємо, в Україні третю добу поспіль тривають акції на підтримку Федорова та проти Сирського. Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів, як намагається розв'язати проблеми з суперечностями між цими посадовцями.