Від Києва до Львова: в Україні третій день мітингують на підтримку Федорова (відео)

Увечері 18 липня у Києві та в інших містах України з'явились групи громадян, які висловлювались на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова та проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Люди показували картонки з надписами та, серед іншого, співали "Червону руту". Який перебіг акцій, які продовжуються третій день поспіль?

Нова хвиля акцій на підтримку Федорова та проти Сирського почалась близько 20 год 18 липня, але активісти стояли на площах з самого ранку, показала серія відео з соцмереж та репортажі медіа. На кадрах з місця подій, опублікованих телеканалом "Київ 24" близько 14 год, — площа біля театру ім. Франка у Києві. Серед гасел, які лунали на акціях, були заклики відправити у відставку головкома.

О 14 год у Києві людей було "не багато", зауважується у репортажі. На картонках, які принесли з собою люди, бачимо гасла "Поверніть Федорова", "Війна технологіями, а не людьми", "Сирського у відставку" тощо. Учасники акцій протесту — чоловіки та жінки різного віку: є молодь студентського віку, є люди старшого віку.

Відео дня

Увечері з'явилась серія відео з інших міст, і також нові кадри з-під театру Франка. Людей стало відносно більше: вони шикуються півколом та починають вигукувати різні гасла. Наприклад, лунали окремі звернення до народних депутатів, яким пропонують не відпочивати до 18 серпня, а повернутись у сесійну залу.

"На війні немає канікул! В понеділок на роботу!" — вигукували протестувальники.

У Львові на акцію протесту прийшов міський голова Андрій Садовий. На думку Садового, Федорова варто було б повернути, оскільки "сильні фахівці не стоять у черзі, щоб піти на державну службу".

Мітинг за Федорова — Садовий на акції протесту у Львові, 18 липня Фото: Facebook

Інші міста, які долучились до акцій на підтримку Федорова та проти Сирського, — це Хмельницький, Одеса, інші обласні центри. Є також кадри з прифронтових Сум: молодь вишикувалась вздовж дороги та показує картонки з гаслами.

На одному з мітингів чути, як люди спонтанно вирішили заспівати пісню "Червона рута". На іншому — кричать "Сирського геть". Крім того, подекуди влаштовують імпровізовані фотосесії на тлі місцевих пам'ятників.

Мітинг за Федорова — акція протесту у Львові, 18 липня Фото: Суспільне

Мітинг за Федорова — акція протесту в Одесі, 18 липня Фото: Суспільне

Мітинг за Федорова — деталі

Зазначимо, Фокус писав про мітинги за Федорова, які почались 16 липня після відставки та початку роботи нового уряду Сергія Корецького. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в.о. міністра оборони стане в.о. глави СБУ Євген Хмара. Тим часом на мітингах люди виступали за повернення Федорова та за відставку головкома Сирського. На центральній площі Києва та інших міст лунали гасла та закликали владу "почути людей".

17 липня акції протесту продовжились і захопили навіть музичний фестиваль, який саме проходив в українській столиці. На фото з місця подій — тисячний натовп: активістка Марічка розповіла журналістам, що кількість учасників відчутно побільшало.

Нагадуємо, 18 липня з'явилось відео від військового, якого ледве не затримали невідомі під час мітингу за Федорова у Києві.