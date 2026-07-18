От Киева до Львова: в Украине уже третий день проходят митинги за Федорова (видео)

Вечером 18 июля в Киеве и других городах Украины собрались группы граждан, высказывавшиеся в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Люди демонстрировали плакаты с надписями и, среди прочего, пели "Червону руту". Как проходят акции, которые продолжаются третий день подряд?

Новая волна акций в поддержку Федорова и против Сырского началась около 20:00 18 июля, но активисты стояли на площадях с самого утра, как показали серия видео из соцсетей и репортажи СМИ. На кадрах с места событий, опубликованных телеканалом "Киев 24" около 14:00, — площадь возле театра им. Франко в Киеве. Среди лозунгов, звучавших на акциях, были призывы отправить в отставку главнокомандующего.

В 14:00 в Киеве людей было "не много", отмечается в репортаже. На плакатах, которые люди принесли с собой, видны лозунги "Верните Федорова", "Война технологиями, а не людьми", "Сырского в отставку" и т. д. Участники акций протеста — мужчины и женщины разного возраста: есть молодежь студенческого возраста, есть люди старшего возраста.

Відео дня

Вечером появилась серия видео из других городов, а также новые кадры из-под театра Франко. Людей стало относительно больше: они выстраиваются полукругом и начинают скандировать различные лозунги. Например, раздавались отдельные призывы к народным депутатам, которым предлагают не отдыхать до 18 августа, а вернуться в сессионный зал.

"На войне нет каникул! В понедельник — на работу!" — кричали протестующие.

Во Львове на акцию протеста пришел мэр Андрей Садовый. По мнению Садового, Федорова следовало бы вернуть, поскольку "сильные специалисты не стоят в очереди, чтобы пойти на государственную службу".

Митинг за Федорова — Садовый на акции протеста во Львове, 18 июля Фото: Facebook

Другие города, присоединившиеся к акциям в поддержку Федорова и против Сырского, — это Хмельницкий, Одесса и другие областные центры. Есть также кадры из прифронтовых Сум: молодежь выстроилась вдоль дороги и демонстрирует плакаты с лозунгами.

На одном из митингов слышно, как люди спонтанно решили спеть песню "Червона рута". На другом — кричат "Сырского прочь". Кроме того, кое-где устраивают импровизированные фотосессии на фоне местных памятников.

Митинг за Федорова — акции протеста во Львове, 18 июля Фото: Суспільне

Митинг за Федорова — акции протеста в Одессе, 18 июля Фото: Суспільне

Митинг за Федорова — подробности

Отметим, что Фокус писал о митингах в поддержку Федорова, которые начались 16 июля после отставки и вступления в должность нового правительства Сергея Корецкого. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что исполняющим обязанности министра обороны станет исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара. Тем временем на митингах люди выступали за возвращение Федорова и за отставку главнокомандующего Сырского. На центральной площади Киева и других городов раздавались лозунги и призывы к властям "услышать людей".

17 июля акции протеста продолжились и охватили даже музыкальный фестиваль, который как раз проходил в украинской столице. На фото с места событий — многотысячная толпа: активистка Маричка рассказала журналистам, что число участников заметно увеличилось.

Напоминаем, что 18 июля появилось видео с участием военного, которого едва не задержали неизвестные во время митинга в поддержку Федорова в Киеве.