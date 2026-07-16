"Услышьте народ": на площади Франко в Киеве началась акция в поддержку Михаила Федорова

16 июля на площади Ивана Франко в Киеве началась акция в поддержку министра обороны Михаила Федорова. Участники митинга скандируют: "Вместе и до конца".

О начале акции сообщила "Украинская правда".

В то же время в прямом эфире "Суспильного" отметили, что протест происходит после перестановки в правительстве, в ходе которой президент Владимир Зеленский не выдвинул кандидатуру Федорова на повторное назначение министром обороны.

По информации журналистов "Суспильного", депутаты фракции "Слуга народа" после встречи заявили, что президент повторно не выдвинул кандидатуру Федорова.

Кроме того, журналисты, ссылаясь на неофициальные пояснения представителей политической силы и источники, сообщили о разногласиях между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также о конфликте министра обороны с частью генералитета и представителями военно-промышленного комплекса.

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Один из участников акции Дмитрий заявил, что поддерживает кадровые изменения только в том случае, если они касаются неэффективных руководителей.

"Компетентных руководителей сейчас не так много, их стоит ценить. Федоров — один из таких руководителей", — сказал он.

По его словам, решение об отставке министра обороны является ошибочным.

Участник акции также призвал власти прислушаться к гражданам.

"Я требую от властей, чтобы они увидели и услышали свой народ", — заявил он.

В настоящее время на площади продолжают собираться люди, и она почти полностью заполнена.

Опрос Как вы относитесь к решению об отставке министра обороны Михаила Федорова? Опрос открыт до Позитивно, изменения необходимы Негативно, поддерживаю протесты против отставки Не понимаю причин этого решения Трудно определиться Голосувати

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа" сообщало, что между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возникли разногласия по поводу ведения войны. Издание также писало, что после перехода Игоря Клименко в Минобороны Министерство внутренних дел может возглавить его соратник Иван Выговский, что, по данным источника, позволит двум ведомствам более эффективно координировать работу.

После отставки Федорова об увольнении с должности советника министра обороны также сообщил волонтер Сергей Стерненко.

Кроме того, Сергей Бескрестнов ("Флеш") заявил, что покидает пост советника министра обороны после отставки Федорова.