"Было очень много планов и идей": Сергей "Флеш" покинул пост советника министра обороны

После отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины Сергей Бексрестнов ("Флеш") сообщил, что покидает должность его советника. Бексрестнов отметил, что россияне радуются этому.

В своём Telegram-канале специалист по радиотехнологиям опубликовал сообщение, в котором сообщил о своём увольнении с должности. Также он рассказал, что больше не сможет помогать производителям, разработчикам и военным на уровне Министерства обороны Украины.

Бескрестнов отметил, что у него было много планов и идей относительно возможностей украинской армии в войне с Россией, однако реализовать их не удалось.

"Быть в команде Федорова для меня было честью. Было очень много планов и идей на будущее, но, к сожалению…", — отметил специалист.

Он добавил, что не будет рассказывать о своих личных проблемах и проектах, над которыми больше не сможет работать. Однако отметил, что над ними "кто-то должен продолжать работать", поскольку война продолжается.

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Сергей "Флеш" также отметил, что имел доступ к различным системам, которые позволяли ему анализировать действия противника и предсказывать дальнейшие действия россиян.

"У меня был широкий доступ к различным системам, и я мог анализировать действия нашего врага. Прогнозировать его дальнейшие шаги. Больше я этого делать не смогу", — пояснил "Флеш".

Сергей "Флеш" сообщил, что уходит с поста советника министра обороны Фото: Скриншот

Бывший советник министра обороны также отметил, что у россиян новость о его увольнении вызвала радость.

"Враг в своих группах радуется тому, что меня больше нет в Минобороны. Настроение ужасное", — написал "Флеш".

Однако Бескрестнов пообещал, что будет и дальше защищать Украину и помогать своим сослуживцам.

Стоит отметить, что до этого о своей отставке с поста советника министра обороны также сообщил волонтер Сергей Стерненко. Он также высказал мнение, что это ограничит возможности для реформ в сфере беспилотников, а страна после последних кадровых перестановок оказалась "значительно дальше от победы".

15 июля агентство РБК-Украина сообщило, что Михаила Федорова решили заменить на посту министра обороны главой МВД Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по поводу ведения войны.