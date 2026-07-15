"Государство стало значительно дальше от победы": Стерненко покинул пост советника министра обороны

После отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что больше не является его советником. Он также выразил убеждение, что это ограничит возможности для реформ в сфере беспилотников, а государство, по его словам, после кадровых перестановок оказалось "значительно дальше от победы".

На своей странице в Telegram он опубликовал сообщение, в котором сообщил, что после увольнения Михаила Федорова больше не является советником министра обороны. По словам Стерненко, это "несомненно, ограничивает возможности по оказанию помощи в качественном изменении ситуации в армии с дронами".

Кроме того, он отметил, что перед отставкой министра были подготовлены новые тендерные требования на закупку FPV-дронов, и, в частности, они могли бы позволить армии получать лучшие беспилотники и развивать инфраструктуру для нанесения ударов на большие расстояния. Тем не менее Стерненко надеется, что эти требования будут утверждены.

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Несмотря на выставку, Стерненко заявил, что его фонд и впредь будет снабжать военных "топовыми изделиями", однако объемы такой помощи сократятся.

Оценивая результаты своей работы, он заявил, что ему удалось унифицировать наземные станции управления дронами, работающие по оптоволокну. Кроме того, по его словам, он смог помочь отдельным бригадам улучшить свои позиции в общем рейтинге.

В то же время Стерненко подчеркнул, что многие замыслы реализовать не удалось. Он объяснил это бюрократическими препятствиями и "искусственным затягиванием" со стороны людей, которым, по его словам, "мешает армейская реформа".

"Не удалось… Многое. В том числе из-за бюрократических препятствий и искусственного затягивания со стороны тех, кому мешает армейская реформа. Не удалось успеть помочь своей стране больше в условиях полномасштабной войны", — говорится в его посте.

В отдельности Стерненко поблагодарил Михаила Федорова и назвал его лучшим министром обороны за всю нашу историю.

В конце своего поста Стерненко заявил, что ему "прискорбно, что сегодня наше государство стало значительно дальше от победы". Он также выразил сожаление по поводу того, что "реальные реформы даже не удалось начать", хотя, по его словам, многие изменения всё же удалось осуществить.

"Обидно, что реальные реформы даже не удалось начать, хотя всё равно удалось многое изменить. Не жаль вас, людей, которые всё видят и понимают. И поддерживают. Это точно не конец. Бесконечное уважение Михаилу. Спасибо всем, кто не молчит. Продолжение следует", — написал он.

15 июля президент Владимир Зеленский пояснил, что планирует выдвинуть кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны Украины. При этом Михаил Федоров, который ранее рассматривался как один из главных претендентов на эту должность, по словам президента, не возглавит оборонное ведомство.

Также Фокус писал , что Федорову решили заменить на посту министра обороны Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны. По данным СМИ, президент Владимир Зеленский также рассчитывает, что новое руководство поможет улучшить ситуацию с мобилизацией.