Не сошлись с Сырским во взглядах на войну: Зеленский назвал причину увольнения Федорова

Михаила Федорова решили заменить на посту министра обороны Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны. По данным СМИ, президент Владимир Зеленский также рассчитывает, что новое руководство поможет улучшить ситуацию с мобилизацией.

Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа". По словам собеседника издания, во время встречи с народными депутатами президент объяснил причины кадровых перестановок в Министерстве обороны. Одним из главных оснований якобы стали разные взгляды Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на обеспечение войск и ведение боевых действий.

Источник утверждает, что глава государства был недоволен тем, что Министерство обороны принимало отдельные решения о закупках без учета позиции Генерального штаба и военного командования. По его словам, это касалось, в частности, закупок артиллерийских боеприпасов.

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Кроме того, по информации собеседника, Владимир Зеленский рассчитывает, что в случае назначения Игоря Клименко новым министром обороны удастся улучшить организацию мобилизационной работы. Логика президента, как объясняет источник, заключается в том, что после перехода Клименко в Минобороны Министерство внутренних дел может возглавить его соратник Иван Выговский, что позволит двум ведомствам более эффективно координировать свои действия.

Во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа" президент также заверил, что Михаил Федоров останется в его команде. При этом он не сообщил никаких подробностей о будущей должности бывшего министра обороны.

Смена министра обороны Украины — Федоров подвел итоги своей работы на этом посту

После объявления решения об обновлении правительства уже бывший министр обороны Михаил Федоров опубликовал обращение в Telegram, в котором поблагодарил команду и подвел итоги своей работы на этой должности.

Он заявил, что за время руководства министерством удалось существенно нарастить производство и закупки беспилотников, реформировать систему оборонных закупок, запустить новые программы поддержки производителей оружия, повысить эффективность противовоздушной обороны, начать масштабные изменения в обеспечении войск дронами, а также заключить контракты на поставку современного вооружения, в частности ракет для систем Patriot и истребителей Gripen.

Среди ключевых достижений Федоров также назвал запуск программ развития украинского оборонно-промышленного комплекса, испытания новой украинской баллистической ракеты, создание центров развития военных технологий и искусственного интеллекта, а также проведение международных встреч в формате "Рамштайн", которые, по его словам, помогли обеспечить многомиллиардную военную поддержку Украины.

Вместе с тем экс-министр признал, что не все запланированные реформы удалось завершить. В частности, он отметил, что Министерство обороны не успело полностью завершить организационную трансформацию в соответствии со стандартами НАТО, перевести все закупки на тендерную систему и сформировать надлежащую культуру ответственности за принятые решения.

В конце своего обращения Федоров поблагодарил украинских военных, свою команду и семью за поддержку и подчеркнул, что продолжит работать над развитием инновационных оборонных технологий и укреплением обороноспособности Украины.

"Я продолжу работать ради той миссии, с которой пришел ранее в Министерство обороны, — побеждать врага с помощью асимметрии, скорости инноваций и силы организации. Продолжение следует", — написал чиновник.

Ранее изда ние "Фокус" сообщало, что, как пояснил президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией "Слуга народа", он планирует выдвинуть кандидатуру Игоря Клименко на пост министра обороны Украины. В то же время Михаил Федоров, который ранее рассматривался как один из главных претендентов на эту должность, по словам президента, не возглавит оборонное ведомство.

Также сообщалось, что Михаил Федоров может лишиться должности из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По данным The Financial Times, между ними возникли разногласия, а также Федоров якобы сопротивлялся коррупционному давлению в Министерстве обороны.